Средняя стоимость съемочного дня в Москве в 2026 году составляет $50 тысяч

Об этом заявил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин заявил, что Москва конкурентоспособна по сравнению с другими мировыми столицами по стоимости съемочного дня.

«Мы понимаем прекрасно, что съемки – это большое количество разных затрат, это проживание, логистика, питание, специалисты, аренда оборудования. И мы посмотрели, что Москва является достаточно конкурентоспособной по сравнению с любой мировой столицей для проведения профессиональных съемок», – подчеркнул он.

Как пояснялось в презентации к его выступлению перед журналистами, в среднем стоимость съемочного дня в российской столице cоставляет $50 тысяч. Для сравнения были приведены данные по другим зарубежным городам: Париж ($80 тысяч), Лондон ($100 тысяч) и Лос-Анджелес ($150 тысяч).

Фурсин также напомнил, что в Москве действует также система рибейтов, которая помогает международным кинопроектам компенсировать до 45% расходов на съемки в столице, что помогает привлечь партнеров из других стран.

Фото: Magnific