Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию за 2025 год

Автор: БК

28 апреля 2026

Церемония вручения пройдет в московском театре Et Сetera 25 мая

Стали известны номинанты на IV профессиональную премию Гильдии кастинг-директоров за лучшие актерские ансамбли в кино и сериалах.

Победители будут выбраны ведущими кастинг-директорами с помощью закрытого голосования, в котором примут участие более 100 признанных профессионалов отрасли. В рамках мероприятия также будет представлена специальная номинация, которая пока держится в секрете.

Тожественная церемония пройдет 25 мая на сцене театра Et Cetera.

Полный список номинантов

Лучший дебют
• Лаура Турсунканова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Фёдор Кудряшов («Обнальщик»)
• Вера Енгалычева (ЛЕРМОНТОВ)
• Никита Каратаев («Хроники русской революции»)
• Никита Худяков («Фишер. Затмение»)
• Зинаида Ястржембская (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)

Лучшая мужская роль
• Тимофей Трибунцев («Подслушано в Рыбинске»)
• Евгений Ткачук («Хроники русской революции»)
• Александр Яценко («Обнальщик»)
• Евгений Цыганов (БАТЯ 2. ДЕД)
• Фёдор Добронравов (СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА)
• Леонид Тележинский («Аутсорс»)
• Никита Ефремов («Хроники русской революции»)
• Иван Федотов («Никто не знает про Маньпупунер»)

Лучшая женская роль
• Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)
• Дарья Савельева («Аутсорс»)
• Марина Александрова (ДЫШИ)
• Ольга Воронина («Камбэк»)
• Василиса Коростышевская («Камбэк»)
• Олеся Железняк (СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА)
• Елена Николаева («Обнальщик»)
• Наталья Самсонова («Хроники русской революции»)

Открытие
• Илья Озолин (ЛЕРМОНТОВ)
• Григорий Данишевский (ПРАВИЛА ФИЛИППА)
• Мария Камова («Москва слезам не верит. Все только начинается»)

Лучший национальный актерский ансамбль
• Баир Уладаев (ДВА КАПИТАНА)
• Кира Кириллова (ЛАСТОЧКА)
• Виталий Петров, Ролан Ооржак (ПОВЕСТЬ О СВЕТЛОМ МАЛЬЧИКЕ)
• Надин Цой, Владимир Голов (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Анжела Тимерханова, Эка Мджаванадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

Лучший актерский ансамбль мелодрамы
• Светлана Рюрикова (ЭХО ПРОШЛОГО)
• Борис Ржезак (ДВА КАПИТАНА)
• Любовь Сергиенко (СЕСТРЫ)

Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма
• Татевик Залинян, Мария Гоготова («Аутсорс»)
• Дарья Краснобрыжая («Камбэк»)
• Александра Александрова («Обнальщик»)
• Елена Абрамова, Анастасия Малахова («Подслушано в Рыбинске»)
• Элина Терняева, Светлана Пилипко, Дарья Кожарская («Хроники русской революции»)
• Ольга Балама («Никто не знает про Маньпупунер»)

Лучший актерский ансамбль художественного фильма
• Дарья Рашеева, Владимир Голов (ЛЕРМОНТОВ)
• Александр Корытов (ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?)
• Анжела Тимерханова (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)
• Анна Кеворкова (СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА)
• Ася Смекалова (ФИЛАТЕЛИЯ)
• Екатерина Выблова, Елена Субботина (ВОЛЧОК)

Фото: пресс-служба премии

