Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию за 2025 год

Церемония вручения пройдет в московском театре Et Сetera 25 мая

Стали известны номинанты на IV профессиональную премию Гильдии кастинг-директоров за лучшие актерские ансамбли в кино и сериалах.

Победители будут выбраны ведущими кастинг-директорами с помощью закрытого голосования, в котором примут участие более 100 признанных профессионалов отрасли. В рамках мероприятия также будет представлена специальная номинация, которая пока держится в секрете.

Тожественная церемония пройдет 25 мая на сцене театра Et Cetera.

Полный список номинантов

Лучший дебют

• Лаура Турсунканова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

• Фёдор Кудряшов («Обнальщик»)

• Вера Енгалычева (ЛЕРМОНТОВ)

• Никита Каратаев («Хроники русской революции»)

• Никита Худяков («Фишер. Затмение»)

• Зинаида Ястржембская (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)

Лучшая мужская роль

• Тимофей Трибунцев («Подслушано в Рыбинске»)

• Евгений Ткачук («Хроники русской революции»)

• Александр Яценко («Обнальщик»)

• Евгений Цыганов (БАТЯ 2. ДЕД)

• Фёдор Добронравов (СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА)

• Леонид Тележинский («Аутсорс»)

• Никита Ефремов («Хроники русской революции»)

• Иван Федотов («Никто не знает про Маньпупунер»)

Лучшая женская роль

• Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)

• Дарья Савельева («Аутсорс»)

• Марина Александрова (ДЫШИ)

• Ольга Воронина («Камбэк»)

• Василиса Коростышевская («Камбэк»)

• Олеся Железняк (СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА)

• Елена Николаева («Обнальщик»)

• Наталья Самсонова («Хроники русской революции»)

Открытие

• Илья Озолин (ЛЕРМОНТОВ)

• Григорий Данишевский (ПРАВИЛА ФИЛИППА)

• Мария Камова («Москва слезам не верит. Все только начинается»)

Лучший национальный актерский ансамбль

• Баир Уладаев (ДВА КАПИТАНА)

• Кира Кириллова (ЛАСТОЧКА)

• Виталий Петров, Ролан Ооржак (ПОВЕСТЬ О СВЕТЛОМ МАЛЬЧИКЕ)

• Надин Цой, Владимир Голов (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

• Анжела Тимерханова, Эка Мджаванадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

Лучший актерский ансамбль мелодрамы

• Светлана Рюрикова (ЭХО ПРОШЛОГО)

• Борис Ржезак (ДВА КАПИТАНА)

• Любовь Сергиенко (СЕСТРЫ)

Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма

• Татевик Залинян, Мария Гоготова («Аутсорс»)

• Дарья Краснобрыжая («Камбэк»)

• Александра Александрова («Обнальщик»)

• Елена Абрамова, Анастасия Малахова («Подслушано в Рыбинске»)

• Элина Терняева, Светлана Пилипко, Дарья Кожарская («Хроники русской революции»)

• Ольга Балама («Никто не знает про Маньпупунер»)

Лучший актерский ансамбль художественного фильма

• Дарья Рашеева, Владимир Голов (ЛЕРМОНТОВ)

• Александр Корытов (ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?)

• Анжела Тимерханова (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

• Анна Кеворкова (СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА)

• Ася Смекалова (ФИЛАТЕЛИЯ)

• Екатерина Выблова, Елена Субботина (ВОЛЧОК)

Фото: пресс-служба премии