Индустриальная премия «Цех. За кадром» объявила номинантов

Лидером по количеству упоминаний стал «Пророк. История Александра Пушкина»

Стали известны номинанты на первую индустриальную премию «Цех. За кадром» для специалистов отечественной киноиндустрии.

Лидером по количеству упоминаний стал музыкальный байопик Феликса Умарова ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, который был отмечен в восьми номинациях. Отмечается, что всего экспертный совет оценил 139 заявок от 24 кинокомпаний.

Первая церемония вручения премии состоится 27 апреля.

Полный список номинантов

Художественно-постановочный цех

• Эдуард Галкин (В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ)

• Алексей Падерин, Сергей Зайков (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Сергей Агин (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА)

• Жанна Пахомова (КРАСНЫЙ ШЕЛК)

Костюмерный цех

• Татьяна Патрахальцева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Ульяна Полянская (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА)

• Мария Швачкина (СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ)

• Анастасия Баталова (КРАСНЫЙ ШЕЛК)

Звукорежиссерский цех

• Алексей Самоделко (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Борис Войт (ЛЕРМОНТОВ)

• Александр Копейкин (КРАСНЫЙ ШЕЛК)

• Александр Демьянов (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

Осветительский цех

• Дмитрий Громов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Александр Петров (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА)

• Сергей Борисов (КРАСНЫЙ ШЕЛК)

• Алексей Морозычев (СВОДИШЬ С УМА)

Каскадерский цех

• Мартин Иванов, Липарит Амбарцумян, Сергей Носуленко (МАЖОР В ДУБАЕ)

• Антон Смекалкин (В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ)

• Александр Стеценко (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА)

• Александр Стеценко (КРАСНЫЙ ШЕЛК)

Монтажный цех

• Михаил Соханенков (ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ)

• Андрей Волгин, Никита Барыкин, Андрей Анацкин (КРАСНЫЙ ШЕЛК)

• Марина Трейман, Александр Луговкин (ВЕТЕР)

• Анастасия Марчукова (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

Цех кастинг-директоров

• Алла Петелина, Екатерина Лобанова (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Дарья Решеева (ЛЕРМОНТОВ)

• Анжела Тимерханова (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

• Владимир Голов (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

Цех компьютерной графики

• Иван Лебедев (В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ)

• Алексей Усков, Константин Ларченко (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА)

• Мария Зайковская (ГОРЫНЫЧ)

• Лев Костин (ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ)

Цех консультантов/экспертов

• Галина Седова (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Сергей Хавкин (ВОЙНА И МУЗЫКА)

• Даниил Александров (ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ)

• Саид Аль Джанахи (МАЖОР В ДУБАЕ)

Реквизиторский цех

• Алексей Кондратьев (В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ)

• Наталья Алексеева (ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ)

• Ольга Тинакова, Ольга Мехова (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Максим Скляров (КРАСНЫЙ ШЕЛК)

Цех постановщиков сцен с животными

• Александра Степанова (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА)

• Александра Степанова (ПАЛЬМА 2)

Гримерный цех

• Валерия Никулина, Юлия Фазлетдинова (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Мария Морзунова (БАТЯ 2. ДЕД)

• Анна Эсмонт, Петр Горшенин (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА)

• Анастасия Рамля (КРАСНЫЙ ШЕЛК)

Фото: кадр со съемок фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА