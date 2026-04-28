Вера Фетищева запустила собственную кинокомпанию «Леона»

В пакете компании – «Без оглядки», «Навар» и «35 страница»

На российском рынке появится новая кинокомпания – «Леона». Ее основателем, генеральным директором и продюсером стала Вера Фетищева, ранее возглавлявшая компанию Capella Film и до недавнего времени занимавшая пост заместителя генерального директора в компании Arna Media.

Новый игрок сфокусируется на трех ключевых направлениях: дистрибуции, продюсировании и консалтинге в области продвижения фильмов.

«Компания сделает акцент на выпуске качественных артмейнстримных отечественных и зарубежных релизов, такое кино имеет своего зрителя, и важно сделать его заметным и показать во всех уголках нашей страны. Уверена, в наше сложное время важно не только объединяться, но и быть в постоянном поиске новых путей для развития и поддержки контента. Я вижу, что в индустрии есть свежие идеи и горящие глаза молодых специалистов, поэтому продюсирование проектов для меня – это логичный и осознанный шаг в сторону развития нашего кинематографа», – рассказала Фетищева.

На данный момент в пакете «Леоны» более шести проектов. В их числе – комедийное роуд-муви БЕЗ ОГЛЯДКИ Наталии Кончаловской с Анной Пересильд, криминальный триллер НАВАР Артура Григорьева с Илларионом Маровым и Елизаветой Базыкиной и драмеди 35 СТРАНИЦА Филиппа Ларса с Аней Чиповской, Егором Корешковым и Давидом Сократяном.

Фетищева также отметила, что уже много лет занимается продвижением фильмов на российском рынке и готова делиться своей экспертизой. В частности, в «Леоне» будет несколько форматов работы в этом направлении – консалтинг по маркетинговой и PR-стратегии релизов, а также реализация таких кампаний под ключ.