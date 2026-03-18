ИРИ объявил дату проведения Национальной премии интернет-контента

Она состоится 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») сообщил о том, что торжественная церемония вручения V Национальной премии интернет-контента пройдет 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

У премии ИРИ 15 основных номинаций. Среди них – «Игровой сериал до 30 минут», «Игровой сериал более 30 минут», «Non-scripted-проект», «Документальный проект» и многие другие.

Напомним, что в прошлом году обладателем награды в категории «Игровой сериал более 30 минут» стал шпионский боевик «ГДР», а в номинации «Игровой сериал до 30 минут» – детский детектив «Любопытная Варвара».

