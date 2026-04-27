КИОН рассказал о новинках мая

«Приговор», «Домовенок Кузя 2» и другие премьеры

Одной из новинок онлайн-кинотеатра КИОН, которые появятся на платформе в мае, станет криминальная экшн-драма «Приговор». Главную роль в истории о попытке вырваться из оков прошлого и начать новую жизнь исполнил Антон Васильев.

Кроме того, зрителей ждут семейная лента ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2, комедия АФЕРА ПО-РУССКИ, триллер ПРОВОД МЕРТВЕЦА, фильмы золотой коллекции студии «Мосфильм», а также многое другое.

С 1 мая:

«Приговор» (криминальная драма, реж. Денис Карышев)

22 года назад Савва связался с преступниками и был обвинен в убийстве. Выйдя на свободу, он решает завязать с криминалом и начать тихую жизнь с любимой. Но кто-то явно против такого развития событий: Савву втягивают в разборки, шантажируют и лишают надежды на светлое будущее. Ослепленный местью, он решает расследовать тайны прошлого и найти тех, кто разрушил его жизнь. Вот только Савва не знает, что правда окажется гораздо сложнее, чем он ожидал.

Золотая коллекция киностудии «Мосфильм»

Зрителям откроется доступ к более 25 фильмам разных жанров – военные драмы, экранизации классики, приключенческое кино и картины, которые многие хорошо помнят по телевизионным показам. В их числе – БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ, БЕГ, БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ, БЕЛЫЙ ТИГР, В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВИЙ, ВОЙНА И МИР, ГОРЯЧИЙ СНЕГ, ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА, ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ, ЗВЕЗДА, ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК, ИВАНОВО ДЕТСТВО, ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ, КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ, ЛЕРМОНТОВ, МЕРТВЫЕ ДУШИ, НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА, НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ, НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, ОСЕННИЙ МАРАФОН, РОДНЯ, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, СТАЛИНГРАД, ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ, ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА, ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА, «Щит и меч».

«Простоквашино» (анимационный)

Казалось, никакие бури внешнего мира не смогут поколебать привычный и размеренный ход деревенской жизни Простоквашино. Время как будто застыло. Все так же каждое утро Матроскин дегустирует свежее молоко, полученное от своей любимицы - коровы Мурки. Все так же Шарик проводит время в окрестных лесах, «фотоохотясь» на редкую дичь. Правда, теперь он научился выкладывать фотографии своей добычи в интернет. И все так же, при каждой возможности, их навещает Дядя Федор. И тогда они весело и дружно проводят время своей мужской компанией. И когда им уже стало казаться, что так будет всегда, внезапно все изменилось с появлением одной маленькой девочки, родной сестры Дяди Федора. И имя этой девочки – Вера Павловна.

«Приключения Пети и волка», 6-й сезон (анимационный)

История о приключениях обычного школьника Пети и его друга Волка, связывающего мир людей с миром сказок. Петя помогает волшебным героям решать их волшебные проблемы, требующие нестандартного подхода.

С 3 мая:

АДАМ И ЕВА (комедия, реж. Илья Фарфель)

Марина и Виктор – единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете. После того, как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос – экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу.

С 8 мая:

АФЕРА ПО-РУССКИ (комедия, реж. Максим Зыков)

Два незадачливых брата выходят на свободу с искренним желанием начать новую честную жизнь, но судьба решает иначе. Внезапно возникшее новое «дело», легкое на первый взгляд, оборачивается цепью неожиданных и курьезных событий, которые толкают братьев к полному фиаско. Но в ситуацию вмешивается любовь.

С 11 мая:

«Злой город» (исторический экшн, реж. Константин Буслов)

1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый решает не брать окруженный крепкой стеной Новгород и повернуть назад. Он разделяет свое многочисленное войско, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у Козельска. Прознав, что на них движутся монгольские полчища, жители решают держать оборону города любой ценой.

C 15 мая:

«Маугли и Акира. Новые приключения» (анимационный)

Едва попав в джунгли, деревенская девочка Акира чуть не становится добычей Шер-Хана, но ее спасает Маугли. Тигр в ярости, ведь в джунглях теперь два человеческих детеныша. Да и сама Акира спасению не рада – она не просила себя спасать. Маугли понимает, что с новой спутницей точно скучно не будет, а Балу и Багира переживают, что следы девочки в джунглях могут принести им неприятности.

С 16 мая:

БЕГИ (комедия, реж. Роман Артемьев)

Вор-медвежатник Саша проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Чернов начинает преследовать сбежавшего свидетеля. А Саше тем временем надо успеть приехать на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака, который он всеми силами пытается спасти.

РОДНИНА (спортивная драма, реж. Константин Статский)

Впервые встав на лед, маленькая Ира понимает, что нашла свое призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идет к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжелую болезнь, измену партнера, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и, благодаря невероятной силе духа и жажде победы, бросает вызов всему миру – возвращается на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.

С 23 мая:

ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (хоррор, реж. Серик Бейсеу)

Четыре молодые пары прибывают на частный остров для участия в тренинге, организаторы которого обещают укрепить их отношения. В первый же вечер участников опаивают, и все по отдельности оказываются в жутком лабиринте, где каждого пытается соблазнить кто-то из другой пары.

С 29 мая:

ПРОВОД МЕРТВЕЦА (триллер, реж. Гас Ван Сент)

Утром 8 февраля 1977 года 44-летний Энтони Дж. Киритсис вошел в офис Ричарда О. Холла, президента компании Meridian Mortgage Company, и взял его в заложники, используя обрез дробовика 12-го калибра. Чтобы обезопасить себя и гарантировать выполнение требований, Тони связал спусковой крючок оружия с головой Холла проводом. Похититель потребовал 5 миллионов долларов, снятия всех обвинений и личных извинений от Холла за то, что тот обманом лишил его причитавшихся ему средств.

С 30 мая:

СПУТНИК (фантастика, реж. Егор Абраменко)

СССР, 1983 год. На Землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым можно считать только одного. Что произошло на борту, остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавты столкнулись с новой формой жизни, и выживший вернулся не совсем один. На засекреченную военную базу, где космонавт Константин Вешняков содержится под строгим контролем и наблюдением, привозят нейрофизиолога Татьяну Климову, чтобы она оценила его состояние.

Также в мае:

ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (семейный, реж. Виктор Лакисов)

Кузя продолжает жить с Наташей и ее семьей. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Все кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.

Фото: кадр из сериала «Приговор»