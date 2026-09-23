Предпродажи уикенда: «Девятая планета» приблизилась к «Кракену»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим фантастический экшн ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP), survival-триллер ВЫШКА 2 (CAO) и историческую драму РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (NKI).
ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА предварительно заработала 4,7 млн рублей. Новинка приблизилась к фантастике КРАКЕН (5 млн рублей, стартовые сборы – 169,2 млн) и обошла фильмы МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 105 млн), АВИАТОР (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 78,9 млн), КОМА (584,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 79,6 млн) и ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (541,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 47,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КРАКЕН
|5,043
|ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
|4,697
|МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
|3,300
|АВИАТОР
|2,646
|КОМА
|0,584
|ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА
|0,541
Триллер ВЫШКА 2 предварительно освоил 2,7 млн рублей. Новинка заметно превзошла все близкие и свежие аналоги, включая проекты КРУШЕНИЕ (848,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), КРУШЕНИЕ РЕЙСА (258,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,7 млн) и первую ВЫШКУ (164 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВЫШКА 2
|2,696
|КРУШЕНИЕ
|0,848
|КРУШЕНИЕ РЕЙСА
|0,259
|ВЫШКА
|0,164
Предварительные продажи билетов исторической драмы РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО составили 970,1 тысячи рублей. Фильм проиграл фкартине ТОБОЛ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 72,1 млн), но превзошел ленты ИМПЕРАТРИЦЫ (771,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,6 млн), ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (398,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн) и ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (268,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТОБОЛ
|1,138
|РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
|0,970
|ИМПЕРАТРИЦЫ
|0,771
|ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА
|0,399
|ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ
|0,268
Фото: кадр из фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
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23.09.2026