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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Девятая планета» приблизилась к «Кракену»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим фантастический экшн ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP), survival-триллер ВЫШКА 2 (CAO) и историческую драму РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (NKI).

ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА предварительно заработала 4,7 млн рублей. Новинка приблизилась к фантастике КРАКЕН (5 млн рублей, стартовые сборы – 169,2 млн) и обошла фильмы МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 105 млн), АВИАТОР (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 78,9 млн), КОМА (584,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 79,6 млн) и ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (541,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 47,8 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
КРАКЕН 5,043
ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА 4,697
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР  3,300
АВИАТОР 2,646
КОМА 0,584
ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 0,541

Триллер ВЫШКА 2 предварительно освоил 2,7 млн рублей. Новинка заметно превзошла все близкие и свежие аналоги, включая проекты КРУШЕНИЕ (848,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), КРУШЕНИЕ РЕЙСА (258,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,7 млн) и первую ВЫШКУ (164 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,3 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ВЫШКА 2 2,696
КРУШЕНИЕ 0,848
КРУШЕНИЕ РЕЙСА 0,259
ВЫШКА 0,164

Предварительные продажи билетов исторической драмы РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО составили 970,1 тысячи рублей. Фильм проиграл фкартине ТОБОЛ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 72,1 млн), но превзошел ленты ИМПЕРАТРИЦЫ  (771,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,6 млн), ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (398,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн) и ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (268,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,5 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ТОБОЛ 1,138
РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО 0,970
ИМПЕРАТРИЦЫ 0,771
ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА 0,399
ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ 0,268

Фото: кадр из фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА 

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23.09.2026

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