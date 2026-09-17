Рынок рекламы на пиратских видеосервисах вырос на 4,2%

Трафик на сайты с нелегальным контентом за первое полугодие 2026 года прибавил 10%.

В первом полугодии 2026 года рынок рекламы на пиратских видеосервисах впервые показал положительную динамику с 2024 года – он вырос на 4,2% год к году. При этом, рост обеспечил не рекламный бюджет, а увеличение аудитории: трафик на пиратские сайты за период с января по август прибавил 10%.

По информации «Коммерсанта», стоимость размещений на нелегальных площадках в отдельных категориях сравнялась с легальными ресурсами или превысила их. Например, цена одной тысячи показов рекламы (CPM) составляет 260 рублей за pre-roll (ролик, который демонстрируется перед началом основного контента), 210 рублей за multi-roll (когда реклама встраивается перед основным контентом, посреди него или в конце), а «всплывающие» на ресурсах баннеры – 170 и 140 рублей соответственно. Интеграция рекламы в озвучку контента стоит 8 тысяч рублей за минуту.

Для сравнения, в «VK Видео» средняя стоимость CPM оценивается собеседниками издания в 170-180 рублей, а на Rutube – от 1 тысячи рублей без НДС. Представители «Газпром-Медиа Холдинга» и VK воздержались от комментариев.

Напомним, что рынок онлайн-пиратства в России в 2025 году сократился на 5,5% год. При этом, по данным компании F6, у пиратов сменились якорные рекламодатели: в прошлом году доля показа «черной рекламы» нелегальных казино и букмекеров составила 11%, а реклама легальных брендов – 89%.

Фото: Magnific