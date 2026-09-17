top banner

Рынок рекламы на пиратских видеосервисах вырос на 4,2%

Автор: БК

17 сентября 2026

Трафик на сайты с нелегальным контентом за первое полугодие 2026 года прибавил 10%.

В первом полугодии 2026 года рынок рекламы на пиратских видеосервисах впервые показал положительную динамику с 2024 года – он вырос на 4,2% год к году. При этом, рост обеспечил не рекламный бюджет, а увеличение аудитории: трафик на пиратские сайты за период с января по август прибавил 10%.

По информации «Коммерсанта», стоимость размещений на нелегальных площадках в отдельных категориях сравнялась с легальными ресурсами или превысила их. Например, цена одной тысячи показов рекламы (CPM) составляет 260 рублей за pre-roll (ролик, который демонстрируется перед началом основного контента), 210 рублей за multi-roll (когда реклама встраивается перед основным контентом, посреди него или в конце), а «всплывающие» на ресурсах баннеры – 170 и 140 рублей соответственно. Интеграция рекламы в озвучку контента стоит 8 тысяч рублей за минуту.

Для сравнения, в «VK Видео» средняя стоимость CPM оценивается собеседниками издания в 170-180 рублей, а на Rutube – от 1 тысячи рублей без НДС. Представители «Газпром-Медиа Холдинга» и VK воздержались от комментариев.

Напомним, что рынок онлайн-пиратства в России в 2025 году сократился на 5,5% год. При этом, по данным компании F6, у пиратов сменились якорные рекламодатели: в прошлом году доля показа «черной рекламы» нелегальных казино и букмекеров составила 11%, а реклама легальных брендов – 89%.

Фото: Magnific

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Киностудия North Studio представила тизер супергеройской драмы «Академия героев» с Евгением Ткачуком
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» стала самым кассовым фильмом в истории студии Universal
Подробнее
Режиссер «Горничной» работает над продолжением «Ограбления по-итальянски»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 7–13 сентября 2026 года
Подробнее
Переходный возраст: как устроено кинохождение у подрастающей аудитории
Подробнее
«Последний богатырь. Колобок» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Хитрый койот»
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд
Подробнее
Джастин Трюдо запускает собственную производственную компанию
Подробнее
Персонаж Пола Уокера может вернуться в последнем «Форсаже» с помощью ИИ
Подробнее
Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Хитрый койот» стал лучшей новинкой
Подробнее
Касса России: «Хитрый койот» оказался вторым
Подробнее
В Москве пройдет первый Российский международный кинорынок
Подробнее
Никита Михалков готовит новый фильм
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 10-13 сентября
Подробнее
Американская касса: старт осеннего сезона оказался слабее прошлогоднего
Подробнее
Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек
Подробнее
Российская премьера драмы «Фьорд» состоится на фестивале «Маяк»
Подробнее
Уход Paramount из Калифорнии может привести к потере 58 тысяч рабочих мест
Подробнее

Новости по теме

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров предрек скорую остановку пиратского кинопроката
Подробнее
Новый «Человек-паук» и «Одиссея» стали самыми популярными фильмами у пиратов в августе
Подробнее
Зампред комитета по культуре Госдумы призвала МВД проверить пиратский прокат
Подробнее
Доходы онлайн-пиратов в первом полугодии 2026 года выросли до $17,3 млн
Подробнее
«Обсессия» стала самым популярным фильмом у пиратов в июле
Подробнее