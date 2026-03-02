Рынок онлайн-пиратства в России снизился до $34,4 млн в 2025 году

Эксперты F6 объясняют снижение доходов масштабными блокировками

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, оценила рынок онлайн-пиратства в России в 2025 году в $34,4 млн (на 5,5% меньше год к году).

В новом исследовании эксперты объясняют снижение доходов пиратов сокращением трафика поисковых запросов на пиратские порталы и масштабными блокировками. При этом отмечается, что у пиратов сменились якорные рекламодатели: доля показа «черной рекламы» нелегальных казино и букмекеров составила 11%, а реклама легальных брендов – 89%.

Кроме традиционного подсчета выручки пиратских сайтов, F6 подсчитал заработок и с других платформ: видеохостингов, стриминговых платформ, сайтов-блогов, социальных сетей и мессенджеров. На них в 2025 году пришлось $8,1 млн выручки пиратов, что на 37,2% меньше, чем в 2024 году. Суммарно в 2025 году пираты заработали $42,5 млн.

Еще одним серьезным ударом по пиратскому карману стали блокировки площадок для нелегального показа. В 2025 году были заблокированы рекордные 304 500 пиратских страниц. Это больше, чем количество заблокированных пиратских страниц с 2022 по 2024 годы.

Особую значимость приобретает фактор скорости утечек. За весь 2025 год аналитики компании F6 проверили 585 прокатных релиза – из них более 49 % были слиты в сеть. За весь период с октября 2023 года (начала совместной работы компании F6 и БК над рубрикой «Уже в сети», которая выходит в электронной версии журнала) по 2025 год аналитиками Digital Risk Protection компании F6 были проверены 1328 кинопрокатных премьеры – из них более 47% были слиты в сеть. Если сравнивать российские и зарубежные прокатные релизы, то в первом полугодии 2025 года в сеть было слито около 15% российских прокатных релизов и около 70% зарубежных, а во втором – ни одного российского прокатного релиза и около 69% зарубежных.

Фото: Freepik