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Российская премьера драмы «Фьорд» состоится на фестивале «Маяк»

Автор: БК

14 сентября 2026

В прокат фильм Кристиана Мунджиу выйдет 29 октября

В рамках «Маяка» покажут драму ФЬОРД Кристиана Муджиу. Российская премьера фильма-победителя 79-го Каннского кинофестиваля пройдет вне конкурса.

Лента рассказывает о семье из Румынии, которая переезжает в глухую норвежскую деревню на берегу фьорда. Новые соседи быстро сближаются, а их дети становятся лучшими друзьями, однако идиллия рушится после того, как румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают распространяться тревожные слухи. Главные роли исполнили Себастиан Стэн и Ренате Реинсве.

В российский прокат ФЬОРД выйдет 29 октября. Дистрибьютор – «Русский Репортаж».

Фото: кадр из фильма ФЬОРД

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