Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Автор: БК
23 сентября 2026
В основной конкурс вошли 11 картин
Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября.
В нее вошло 11 полнометражных картин, ранее не показывавшихся в России:
• БЫЛО НЕ БЫЛО, реж. Тима Анисимов
• ВАНЯ, реж. Клавдия Коршунова
• ВИДЕОПРОКАТ, реж. Никита Троценко
• ВСЯ ЭТА ЛЮБОВЬ, реж. Геннадий Островский, Виктория Мокерова
• ВТОРАЯ ТАНЯ, реж. Алиса Ерохина
• ГОЛЕМ, реж. Александр Котт
• ЛЕТО В БАДЕНЕ, реж. Антон Желнов
• МАЛИКА, реж. Наталья Уварова
• МОРОЗ, реж. Семен Серзин
• НОВЫЙ ДОМ, реж. Никита Грушин
• ПАДАЕТ СНЕГ, реж. Евгения Громова
Напомним, что фильмом открытия «Маяка» станет байопик ШУМ ВРЕМЕНИ Алексея Учителя.
Фото: кадр из фильма ПАДАЕТ СНЕГ
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