Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра

В основной конкурс вошли 11 картин

Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября.

В нее вошло 11 полнометражных картин, ранее не показывавшихся в России:

• БЫЛО НЕ БЫЛО, реж. Тима Анисимов

• ВАНЯ, реж. Клавдия Коршунова

• ВИДЕОПРОКАТ, реж. Никита Троценко

• ВСЯ ЭТА ЛЮБОВЬ, реж. Геннадий Островский, Виктория Мокерова

• ВТОРАЯ ТАНЯ, реж. Алиса Ерохина

• ГОЛЕМ, реж. Александр Котт

• ЛЕТО В БАДЕНЕ, реж. Антон Желнов

• МАЛИКА, реж. Наталья Уварова

• МОРОЗ, реж. Семен Серзин

• НОВЫЙ ДОМ, реж. Никита Грушин

• ПАДАЕТ СНЕГ, реж. Евгения Громова

Напомним, что фильмом открытия «Маяка» станет байопик ШУМ ВРЕМЕНИ Алексея Учителя.

Фото: кадр из фильма ПАДАЕТ СНЕГ