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Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра

Автор: БК

23 сентября 2026

В основной конкурс вошли 11 картин

Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября.

В нее вошло 11 полнометражных картин, ранее не показывавшихся в России:

БЫЛО НЕ БЫЛО, реж. Тима Анисимов
ВАНЯ, реж. Клавдия Коршунова
ВИДЕОПРОКАТ, реж. Никита Троценко
ВСЯ ЭТА ЛЮБОВЬ, реж. Геннадий Островский, Виктория Мокерова
ВТОРАЯ ТАНЯ, реж. Алиса Ерохина
ГОЛЕМ, реж. Александр Котт
ЛЕТО В БАДЕНЕ, реж. Антон Желнов
МАЛИКА, реж. Наталья Уварова
МОРОЗ, реж. Семен Серзин
НОВЫЙ ДОМ, реж. Никита Грушин
ПАДАЕТ СНЕГ, реж. Евгения Громова

Напомним, что фильмом открытия «Маяка» станет байопик ШУМ ВРЕМЕНИ Алексея Учителя.

Фото: кадр из фильма ПАДАЕТ СНЕГ

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