Paramount и власти штатов договорились по иску о покупке Warner Bros. Discovery

Это позволяет продолжить слияние двух компаний

Paramount достигла соглашения по возможному досудебному урегулированию иска генеральных прокуроров 12 штатов против сделки по приобретению Warner Bros. Discovery.

По данным источников, договор не предусматривает крупных продаж активов Paramount. Переговоры также касались обязательств компании сохранить присутствие в Калифорнии и гарантировать объем производства, а также вопросов редакционной независимости телеканалов CBS News и CNN.

Сделка позволяет Paramount избежать выплаты ежедневной компенсации в размере $7 млн, которая должна была начаться 1 октября.

Напомним, что первоначально истцы добивались блокировки сделки, утверждая, что объединение Paramount и Warner Bros. Discovery приведет к существенному снижению конкуренции на рынке кино и телевидения.