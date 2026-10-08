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Paramount разрабатывает фильм по игре Cyberpunk 2077

Автор: БК

8 октября 2026

Продюсером выступит Лоренцо ди Бонавентура

Paramount Pictures разрабатывает еще один проект по мотивам видеоигры – на этот раз студия планирует адаптировать Cyberpunk 2077 для большого экрана.

Продюсером фильма выступит Лоренцо ди Бонавентура. Ожидается, что к проекту также подключится разработчик игры и правообладатель франшизы – польская компания CD Projekt Red.

Действие Cyberpunk 2077 происходит в антиутопическом Найт-Сити – мегаполисе будущего в Калифорнии. В центре истории – наемник Ви, который после неудачного ограбления получает в голову экспериментальный биочип с цифровой личностью рок-музыканта и террориста Джонни Сильверхенда. Конструкт постепенно начинает вытеснять сознание Ви, и герою приходится искать способ спасти свою жизнь и остановить процесс.

Игра вышла в 2020 году и разошлась тиражом более 40 млн копий по всему миру.

Фото: кадр из игры Cyberpunk 2077

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