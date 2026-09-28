«Наше кино» и QS FILMS заключили стратегическое партнерство

Оно предусматривает предполагает совместный выпуск пакета проектов на большие экраны

В рамках недавнего Санкт-Петербургского международного контент-форума кинокомпания «Наше кино» и киностудия QS FILMS объявили о начале стратегического партнерства. Сотрудничество рассчитано на 2026-2027 годы и предполагает совместный выпуск пакета проектов на большие экраны.

«Мы видим большой потенциал в развитии российского жанрового кино и рады начать сотрудничество с командой QS FILMS, которая много лет последовательно работает в этом направлении. Впереди у нас сразу несколько очень разных проектов, каждый со своей историей, атмосферой и зрительским потенциалом. Рассчитываем, что эта линейка станет только первым этапом нашего долгосрочного партнерства», – заявил генеральный директор кинокомпании «Наше кино» Максим Рогальский.

«Мы давно и последовательно работаем с жанровым кино и стараемся каждый раз искать внутри знакомых жанров новые истории, темы и формы. Нам интересно не просто напугать зрителя, а через мистику, хоррор и триллер говорить о человеческих отношениях, страхах, любви, выборе и его последствиях. Для нас важно, что в новом партнерстве мы можем не только продолжить эксперименты с жанрами, но и дать этим фильмам возможность встретиться с широкой аудиторией», – подчеркнул режиссер и продюсер проектов QS FILMS Иван Капитонов.

Первыми проектами в рамках сотрудничества станут психологический фильм ужасов РОДНАЯ КРОВЬ с Полиной Гухман, Даниилом Воробьевым и Татьяной Яхиной, триллер ПОРЧА. ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ с Иваном Трушиным, Тиной Стойилкович, Федором Федотовым, Юлией Коваль и Чингизом Гараевым, мистический хоррор ПИКОВАЯ ДАМА. ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ с Константином Плотниковым и Кристиной Казинской, а также ТУЛЬПА. ДЕМОН ВНУТРИ – международный проект, снятый в Аргентине на испанском языке. Картина станет первым зарубежным релизом в рамках партнерства.

Фото: Алексей Молчановский