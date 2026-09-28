Предварительная касса уикенда: «Девятая планета» забрала золото
Автор: Георгий Романов
28 сентября 2026
Серебро досталось «Вышке 2»
В последний сентябрьский уикенд лидерство в российском прокате захватил фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP). Новинка с Юрой Борисовым в главной роли заработала за четыре дня проката чуть больше 133 млн рублей (255 тысяч человек).
Еще одна крупная премьера – американский триллер ВЫШКА 2 (CAO) стартовал с 93,7 млн рублей (173 тысячи человек), что обеспечило ему серебро чарта.
Российская историческая лента РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (NKI) заработала в свой первый прокатный уикенд примерно 32,8 млн рублей, заняв шестое место в таблице лучших релизов.
Фото: кадр из фильма ВЫШКА 2
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