Форум объединенных культур: «Жадность и жанры»

Российский кинопрокат сегодня держится на сказках: в 2025 году 33 релиза в этом жанре собрали 10,6 млрд рублей, а каждый четвертый проданный билет пришелся на сказку или фэнтези. Это мощный мультипликатор посещаемости, но одновременно и тревожный сигнал. На XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур собрались ключевые игроки индустрии – Сергей Сельянов, Федор Бондарчук, Леонид Верещагин, Эдуард Илоян, Антон Златопольский, Алексей Васясин, Сарик и Гевонд Андреасяны, Анатолий Максимов, Юлиана Слащева, Андрей Золотарев. Модератором выступил Константин Эрнст. Обсуждение сосредоточилось на том, когда тренд на сказки спадет, какие жанры сегодня приходят в кино и почему жанровое разнообразие – это вопрос выживания отрасли, а не абстрактная культурная ценность.

Генеральный директор Первого канала и продюсер Константин Эрнст открыл дискуссию предупреждением в виде пересказа истории проката США начала нулевых. Ссылаясь на данные Федора Соснова, он отметил, что в Америке наблюдается падение сборов на 37%. Все потому, что после покупки прав на Marvel и DC стали выходить легендарные фильмы, собиравшие огромную кассу. Финал известен: художественные режиссеры ушли в Netflix, а большая аудитория, ходившая в кино раз в месяц, просто перестала это делать. Пока сказки составляют 15% снимаемых жанров, но генерируют 40% прибыли. «Все хотят от них кусочек. Мотив мощный — мультипликатор, и битва за него может довести до американского варианта. Хочется обозначить, что мы не против сказок как таковых, мы хотим, чтобы все развивалось. Нуждаемся в том, чтобы проговаривались разные вопросы. Как мы должны позиционироваться, чтобы получилось многожанровое кино?» – так Константин Эрнст сформулировал главный вопрос дискуссии.

Леонид Верещагин, представляющий Студию «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, не увидел в текущей жанровой структуре ничего аномального. Именно он озвучил сумму 10,6 млрд и напомнил основные вехи в истории проката сказочных релизов: подъем жанра начался с КОНЬКА-ГОРБУНКА, укрепился ЧЕБУРАШКОЙ. Но и раньше были жанры, которые вызывали сильный зрительский спрос: «Никто не думал, что «выстрелят» спортивные драмы ЛЕГЕНДА №17, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». По его словам, индустрию ждет состязание на Новый год: семь картин будут бороться за аудиторию: «Но последнее слово скажет зритель».

Продюсер и режиссер Федор Бондарчук напомнил о двух проблемах проката, которые уже решены, но о них забыли: «Мы работали на серых билетах. Разрозненная система кинопроката воровала у нас деньги. Долгие годы протесты вызвало внедрение единого электронного билета». Второй большой проблемой было размещение свежих фильмов на пиратских ресурсах: «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ появился в день старта проката на пиратских сайтах и получил там 2,5 млн просмотров». Сегодня, по его словам, индустрия сосредоточена на том, что «бьет в Новый год», а второй по прибыльности период открывают с Дня святого Валентина, 23 февраля и 8 марта: «В май никто не хочет идти в прокат, вдруг тепло будет и люди будут гулять».

Руководитель Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов рассказ про свой опыт со сказками, начавшийся с мультипликационных богатырей от «Мельницы», начал с фразы: «Дурной пример заразителен», но тут же обозначил пределы сказочного бума: «История со сказками не может длиться вечно, но пока длится. Еще несколько фильмов точно сделаем». Опыта показа игрового кино в Новый год у продюсера нет. Осенним релизом Сельянова станет фэнтези ЧУДО-ЮДО. Отдельно Сергей Сельянов отметил, что считает помощь кинематографу и культуре ответственностью государства. Продюсер полагает, что при помощи власти вполне можно перевести кинотеатры на LED-экраны, датировать цену на билет, поддержать кино после ухода Голливуда. «Цена билета на троих уже довольно большая», — считает Сельянов. Что касается жанрового многообразия, его усилить нужно фильмам «нечемпионских» жанров — таких, как драма, мюзикл и другие.

Сооснователь студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян поделился тем, как его команда захватывала Новый год с ПОСЛЕДНИМ БОГАТЫРЕМ: «Первый фильм вышел в октябре в то же время, что и МАТИЛЬДА, после пошли ЧЕБУРАШКИ. Но потом мы сняли и драму в космосе». Илоян считает, что спикеры как капитаны индустрии должны открывать новые даты для проката и создавать тягу в кинотеатры. Весной он с командой нашел новую аудиторию: детей средней и старшей школы. Фильм ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО собрал почти миллиард в прокате, и эта франшиза продолжит работу. Еще одним экспериментом оказались спортивные драмы. По словам Илояна, фильм УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ должен стать наследником ЛЕГЕНДЫ №17 и ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ.

Продюсер Гевонд Андреасян говорил о страхе как о главном двигателе их творческого процесса: «Мы добиваемся успеха от страха. Цена ошибки равна банкротству». Юрист и маркетолог по образованию, он смотрит на кино глазами зрителя в первую очередь. Гевонд рассказал о создании байопика о Костомарове и поделился эксклюзивом о запуске байопика о Михаиле Круге. Андреасяны идут по стопам YBW и приобретают права на экранизацию young-adult романов. В планах компании создать серию нишевых мелодрам.

Председатель совета директоров СМФ Юлиана Слащева привела в пример динамическое развитие легендарной студии в наше время: «Когда мы 10 лет назад пришли в "Союзмультфильм", решили дать героям вторую жизнь. Нам досталось хорошее наследие, но в плохом состоянии». Компания вернула права на использование хитов. Но помимо реанимирования старых франшиз, она видит путь к будущему в жанре live action. В ближайших планах — создать новую версию мультфильма «Шайбу! Шайбу!» в этом формате. На киностудии Горького, которую также представляла Юлия, сложно делать кино с большим бюджетом, а потому для нее актуальна проблема того, что с кино с бюджетом в 300 миллионов сложно пробиться в прокате. Спикер надеется на популярность драм: скоро выйдет ДИВА Анны Меликян, а также возлагает надежды на сай-фай и болеет за успех ДЕВЯТОЙ ПЛАНЕТЫ в прокате.

Генеральный директор объединенной киносети "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин построил выступление на метафоре моста. «Мы на трех столбах с мостика. Первый — разножанровость, второе — равномерность, третье — технологичность. Молодое поколение ждет третьего. Двумя мостиками можно назвать фан и маркетинг. Но они иногда не связаны. Если все соединить, то будет успех». Его ключевая формула: «Нет плохих дат, есть плохое кино». Будущее, по его мнению, за LED-экранами.

Первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский предложил смотреть на ситуацию шире. Он считает, что необходимость в многожанровости актуальна не только для России, но и для других стран: «В Китае 40% бокс-офиса — национальные картины, фэнтези, основанные на национальном фольклоре. Получается, пропорции с жанрами в кино у них хуже». Спикер не считает текущий перекос страшным: «Мы попробовали спортивную драму, потом были военные драмы, потом социальная комедия ХОЛОП. Тот жанровый перекос не представляется страшным. Понятно, почему семейный контент выгоден: в кино сразу покупают три билета. Кино является частью общественного сознания. Сказки востребованы как форма эскапизма». Его прогноз на будущее таков: «Мы добьемся того, что в кино будут больше ходить. Тогда и разовьются жанры».

Генеральный директор «Дирекции кино» Анатолий Максимов говорил о балансе между искусством и маркетингом. По его словам, их проекты не повторялись в жанрах, так как самим создателям должно быть в первую очередь интересно снимать что-то новое. Главная проблема, по его мнению, состоит в том, что сегодня культура съедается маркетингом: «Раньше потребляли продукт, теперь упаковку. Приходится балансировать на грани». Константин Эрнст анонсировал два проекта: сказку АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК, где «вместе с людьми играют предметы», и БЕЙРУТ — фильм о похищении сотрудников посольства в 1985 году. Вскоре и на Новый год будут показаны картины, которых требует разная аудитория, не только семейная. Сейчас же слот для более взрослой аудитории, которая будет смотреть кино после 19 часов, свободен.

Это замечание актуально и для дискуссии в целом. Демография зрителя изменилась: семейная аудитория и подростки стали ядром проката, но взрослый зритель остался без предложения. Жанровое разнообразие зависит не только от продюсеров, но и от государственной поддержки, технологической модернизации киносетей и готовности открывать новые даты. Олигополии, как в США, в России пока нет — и это шанс для кинематографистов заявить о себе. Завершающим для дискуссии стали слова сценариста Андрея Золотарева: «Не надо делать вид, что мы маркетологи. Мы обязаны делать то, во что мы верим». Он указал, что ответственность за развитие кино — и многожанровости в том числе — лежит на всех участниках дискуссии и индустрии в целом: «Зритель воспринимает, что все кино — это мы, у нас коллективная ответственность».

25.09.2026 Автор: Аксинья Трушенко