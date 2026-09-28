Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

«Хрустальное озеро», «Убить Джеки», «Адюльтер»

В октябре пользователей онлайн-кинотеатра «Амедиатека» ждут приквел слэшера ПЯТНИЦА, 13-Е – «Хрустальное озеро» с Линдой Карделлини, криминальная драма «Убить Джеки» с Кэтрин Зета-Джонс и Дэниэлом Ингсом, драма «Адюльтер», а также многое другое.

30 сентября и 1 октября:

Премьера специальных эпизодов аниме «Темный демон: Водопад Кэгон в Никко», которые будут доступны всем зарегистрированным пользователям «Амедиатеки», включая тех, у кого нет активной подписки.

Со 2 октября:

«Убить Джеки» (криминальная драма)

Последние двадцать лет Джеки Прайс живет так, будто прошлого и не существовало: роскошные путешествия, полная анонимность и хитрые сделки с использованием налоговых лазеек. Когда-то она была связана с международной торговлей запрещенных веществ, но сумела покинуть игру и начать новую жизнь. Однажды все меняется, когда Джеки узнает, что за ней отправили «Семь демонов» – группу всемирно известных профессиональных убийц. Вместо побега главная решается нанести удар первой. Используя старые связи и навыки, Джеки начинает охоту на тех, кто преследует ее. Но очень скоро становится ясно, что самая большая угроза скрывается не среди киллеров, а среди внутренних демонов, которых она столько лет пыталась похоронить.

«Темный демон: Водопад Кэгон в Никко», 2-й сезон (аниме)

Во втором сезоне Сики и его товарищи сталкиваются с воинственными демонами Кикоку, которые намерены ударить по базе Момотаро у водопада Кэгон. Когда один из учеников академии решает присоединиться к опасной миссии, остальным приходится отправиться за ним следом. Новое противостояние заставит Сики увидеть, насколько разными могут быть представления демонов о справедливости, мести и войне с Момотаро.

С 6 октября:

«Титосэ в бутылке Рамунэ» (аниме)

2-я часть 1-го сезона

Старшеклассник Саку Титосэ привык к тому, что в сети его имя стало оскорблением. «Бабник» – одно из самых мягких прозвищ, которым его называют завистники, прячась за экранами своих устройств. Но в реальной жизни все иначе: Саку – харизматичный лидер, которого уважают одноклассники и которому доверяют учителя. Его уверенность в себе кажется непробиваемой, но за внешним блеском скрывается куда более сложная история. Ведь популярность – не только восхищенные взгляды и внимание, а еще и бремя, которое может оказаться намного тяжелее, чем кажется. Все резко меняется, когда героя просят помочь одному замкнутому ученику…

С 16 октября:

«Хрустальное озеро» (хоррор)

Сюжет сериала сосредоточен на кошмаре, который была вынуждена пережить мать-одиночка Памела Вурхиз, чей 11-летний сын Джейсон трагически погиб в детском лагере. Когда на ее пороге появляются двое незнакомцев, желающих покопаться в прошлом женщины, запускается череда ужасающих событий. Кто виноват в том, что Джейсон утонул в Хрустальном озере, кто начал убивать подростков в лесу и к чему может привести горе матери, до безумия любившей своего единственного ребенка?

С 30 октября:

«Призраки», 6-й сезон (комедия)

Саманта и Джей наконец-то отстояли особняк Вудстоун от сноса и погасили огромный долг перед налоговой. Казалось бы, можно радоваться. Однако появилась новая проблема – исчез один из призраков. Неужели он наконец перешел на «ту сторону» или его похитили? Живые и не очень обитатели дома начинают собственное расследование.

Также в октябре:

«Адюльтер» (драма)

15-летняя Джесс без памяти влюбляется в своего одноклассника Олли. Они буквально не могут оторваться друг от друга, подростковый роман развивается бурно. Случайное знакомство их родителей – отца Джесс, Тома, и матери Олли, Бет, приводит к неожиданным последствиям. Двое взрослых людей тоже втягиваются в отношения, невзирая на то, что у них есть семьи. К чему приведут эти романы, участники которых готовы ради чувств нарушить любые правила?

«Перерождение в аристократа со способностью анализа», 3-й сезон (аниме)

Обычный офисный работник уходит из жизни, но получает второй шанс в другом мире, где перерождается в Арса Лоувента – наследника небогатого аристократического рода. Выдающейся силой или магией мальчик похвастаться не может, зато его уникальный навык анализа позволяет с первого взгляда замечать способности и скрытые таланты окружающих. Пока родные земли переживают непростые времена, Арс решает собрать рядом с собой тех, кого другие успели недооценить. Так его союзниками становятся одаренный мечник Ритц и юная волшебница Шарлотта. Герою предстоит взрослеть вместе со своим титулом, пока страна медленно скатывается к войне за власть.

«Школа медсестер», 8-й сезон (драма)

Пришла пора подводить итоги эксперимента, в котором мужчины стали работать в качестве младшего медицинского персонала наряду с женщинами. На горизонте уже маячат 1960-е, и сотрудники датского госпиталя Фреденслунд не могут не замечать, какие грандиозные перемены в обществе они несут. Анна чувствует, что уже способна быть кем-то большим, чем просто медсестрой, но врачи-мужчины испытывают смешанные чувства по этому поводу.

Осенью в «Амедиатеке»:

«Улей» (детектив)

Труппа Мордовского национального театра драмы приезжает в Москву на театральный фестиваль «Золотая рампа» со спектаклем «Улей», основанным на эрзянском фольклоре. На открытии фестиваля происходит трагедия: исполнитель главной роли Марк срывается с высоты и погибает прямо на сцене. Несмотря на случившееся, режиссер Кира Когтева решает не отменять премьеру: труппа продолжает репетиции, а театр превращается в закрытый мир, где у каждого есть свои тайны и каждый оказывается под подозрением. Следователь Артем считает произошедшее несчастным случаем. Но друг Марка – монтировщик Алексей – уверен, что актер был убит. Вместе с актрисой Ритой Алексей начинает собственное расследование. Но чем ближе они подходят к разгадке, тем сложнее понять, где заканчивается игра и начинается жизнь. Что произошло в театре на самом деле – несчастный случай, тщательно спланированное убийство или нечто, чему невозможно найти рационального объяснения?

Фото: кадр из сериала «Хрустальное озеро»