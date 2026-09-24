НМГ заключила эксклюзивное соглашение с Russian Code

Ожидается, что договор начнет действовать в 2027 году

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) заключила трехлетнее соглашение с продюсерской компанией Russian Code об эксклюзивном сотрудничестве в сфере комедийных сериалов. Об этом сообщают «Ведомости».

Ожидается, что договор начнет действовать в 2027 году. Проекты Russian Code будут выходить эксклюзивно на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink, за исключением отдельных релизов.

Гендиректор НМГ Светлана Баланова назвала сделку частью стратегии холдинга по развитию собственного производства и партнерской экосистемы. Компании планируют не только продолжать успешные франшизы, но и запускать новые истории.

Russian Code была основана в 2024 году бывшими руководителями Good Story Media Антоном Щукиным, Антоном Зайцевым и Артемом Логиновым. Среди проектов компании – комедийные сериалы «Трешка», «Мистер Ноготь» и «Вечерняя школа», выходившие на СТС.

Подчеркивается, что драмы Russian Code, вроде сериалов «Камбэк» с Александром Петровым и «Истории его служанки», в периметр эксклюзивного соглашения не входят.