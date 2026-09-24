top banner

НМГ заключила эксклюзивное соглашение с Russian Code

Автор: БК

24 сентября 2026

Ожидается, что договор начнет действовать в 2027 году

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) заключила трехлетнее соглашение с продюсерской компанией Russian Code об эксклюзивном сотрудничестве в сфере комедийных сериалов. Об этом сообщают «Ведомости».

Ожидается, что договор начнет действовать в 2027 году. Проекты Russian Code будут выходить эксклюзивно на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink, за исключением отдельных релизов.

Гендиректор НМГ Светлана Баланова назвала сделку частью стратегии холдинга по развитию собственного производства и партнерской экосистемы. Компании планируют не только продолжать успешные франшизы, но и запускать новые истории.

Russian Code была основана в 2024 году бывшими руководителями Good Story Media Антоном Щукиным, Антоном Зайцевым и Артемом Логиновым. Среди проектов компании – комедийные сериалы «Трешка», «Мистер Ноготь» и «Вечерняя школа», выходившие на СТС.

Подчеркивается, что драмы Russian Code, вроде сериалов «Камбэк» с Александром Петровым и «Истории его служанки», в периметр эксклюзивного соглашения не входят.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Союзмультфильм» представил стратегию развития и новые проекты на партнерском саммите
Подробнее
Касса четверга: перевыпуск «Сумерек» возглавил прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 сентября 2026 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: перевыпуск «Сумерек» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Международная касса: «Обитель зла» Зака Креггера стала главной премьерой
Подробнее
Елена Бродская возглавит контент, маркетинг и партнерства в «Кинопоиске»
Подробнее
Американская касса: новая «Обитель зла» установила рекорд для франшизы
Подробнее
Монтаж «Сердца зверя» стал причиной разногласий между Брэдом Питтом и Дэвидом Эйром
Подробнее
Минпросвещения разработало курс о российском кино для старших классов
Подробнее
Минюст РФ признал режиссера Андрея Звягинцева* иноагентом
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 24-27 сентября
Подробнее
Касса России: перевыпуск «Сумерек» возглавил прокат
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 5.0» открыл прием заявок
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лидерство разделили «Как Иван в сказку попал» и «Сумерки»
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто назвал победителей
Подробнее
Александр Кондрашкин назначен директором по данным кластера КИОН
Подробнее
ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютов
Подробнее
«НРА: Новый сезон»: телеканалы ставят на франшизы, большие шоу и контент для нескольких экранов
Подробнее
В Москве состоялась премьера танцевальной драмы «Искусство падения»
Подробнее
Paramount и власти штатов договорились по иску о покупке Warner Bros. Discovery
Подробнее

Новости по теме

Вадим Верещагин возглавит кинокластер НМГ
Подробнее
НМГ покажет вертикальные микродрамы в телеэфире
Подробнее
НМГ и индийский холдинг Zee Entertainment подписали соглашение о сотрудничестве
Подробнее
НМГ и Россотрудничество проведут зарубежные показы военно-патриотических проектов к 9 Мая
Подробнее
«Игра в кальмара» и «Очень странные дела» стали самыми популярными сериалами у россиян в 2025 году
Подробнее