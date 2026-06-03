НМГ и индийский холдинг Zee Entertainment подписали соглашение о сотрудничестве
Автор: БК
3 июня 2026
Оно предусматривает развитие сотрудничества в области дистрибуции и лицензирования контента
Национальная Медиа Группа (НМГ) и один из крупнейших медиахолдингов Индии Zee Entertainment Enterprises Limited подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026.
Оно предусматривает развитие сотрудничества в области дистрибуции и лицензирования контента, обмена телевизионными и цифровыми форматами, а также совместного производства фильмов, сериалов, документальных и развлекательных проектов.
Кроме того, стороны намерены изучить возможности продвижения контента НМГ на индийском рынке с использованием экспертизы и дистрибуционных возможностей Zee Entertainment.
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