НМГ и индийский холдинг Zee Entertainment подписали соглашение о сотрудничестве

Оно предусматривает развитие сотрудничества в области дистрибуции и лицензирования контента

Национальная Медиа Группа (НМГ) и один из крупнейших медиахолдингов Индии Zee Entertainment Enterprises Limited подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026.

Оно предусматривает развитие сотрудничества в области дистрибуции и лицензирования контента, обмена телевизионными и цифровыми форматами, а также совместного производства фильмов, сериалов, документальных и развлекательных проектов.

Кроме того, стороны намерены изучить возможности продвижения контента НМГ на индийском рынке с использованием экспертизы и дистрибуционных возможностей Zee Entertainment.