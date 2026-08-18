«Амедиатека» выступит сопродюсером сериала «Министерство времени» от BBC и A24

Драма основана на одноименном романе Каллиэн Брэдли

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» стал сопродюсером драмы «Министерство времени» (The Ministry of Time), который производят BBC и A24. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственные источники.

Сериал основан на одноименном романе Каллиэн Брэдли. В центре повествования – недавно созданное государственное ведомство, которое собирает людей из разных исторических эпох, чтобы проверить возможность путешествий во времени. Софи (Ифа Хайндс), получив повышение на государственной службе, узнает, что в рамках секретной программы должна помочь викторианскому исследователю Грэму Гору (Билли Хаул) адаптироваться к современной жизни. Постепенно их профессиональные отношения перерастают в запретный роман, однако вскоре героям приходится столкнуться с истинными целями Министерства, которые ставят под угрозу не только их отношения, но и сам эксперимент.

Отмечается, что помимо «Амедиатеки» сопродюсерами также выступили австралийская компания Binge, канадская Crave и немецкая ZDF. Международные права на сериал принадлежат A24. Съемки шестисерийного проекта уже начались в Лондоне и его окрестностях.

Фото: обложка книги The Ministry of Time