Обзор новинок проката на уикенде 1-4 октября

Первый уикенд октября предлагает сразу два релиза для семейной и детской аудитории, но с разным потенциалом зрительского интереса во взрослом сегменте. У сказки ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (NKI), кроме уже привычного лубочного антуража, заметный комедийный уклон. А молодые исполнители главных ролей, Анастасия Красовская и Слава Копейкин, явно могут привлечь в залы своих поклонников. Судя по трейлерам, вольное переложение известной сказки опирается на традиции фильмов Александра Роу, что обеспечит эффект узнавания для самого старшего поколения, которое приведет в кино своих детей или внуков. Таким образом стартовый потенциал релиза видится на уровне других ироничных экспериментов над классическими сказками, БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (164 млн рублей и 475 тысяч зрителей) и ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (152 млн рублей и 357 тысяч зрителей).

Анимационный фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ (NMG) делает ставку на самого младшего зрителя. Известный по советскому мультфильму бренд и звездная озвучка вселяют уверенность в родителей, которые принимают решение о покупке билета, однако само развлечение, судя по трейлеру, больше понравится детям младшего школьного возраста. В том числе потому, что взрослые уже уличили новинку в использовании инструментов ИИ, а детям, согласно разным исследованиям, куда важнее стремительно движущийся сюжет. Основными референсами по кассе выступают ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (69 млн рублей и 217 тысяч зрителей на старте) и ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (48,3 млн рублей и 132 тысячи зрителей).

В числе перевыпусков окажется ДОННИ ДАРКО (INK). А ценители неординарного кино могут обратить внимание на анимацию для взрослых ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕКОРАДО (UNID) или на документальный проект СДЕЛАНО В МИЛАНЕ: ИСТОРИЯ АРМАНИ И ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ (PNR).

Также в прокат выйдут фильм ужасов АРАХНИД (CP), роуд-муви с Анной Пересильд БЕЗ ОГЛЯДКИ (LEO), триллер ДОКТОР ГЛАС (RUR), драма МАМИН БЛЮЗ (KNFT), отечественный триллер ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ (CAO), мелодрама ЧАРЛИ И ХАРПЕР (PRD) и семейные приключения Я СТАНУ КАПИТАНОМ (KNT).

В пиратском сегменте продолжат работу уже выпущенные релизы. Главным из них останется новый фильм Зака Креггера ОБИТЕЛЬ ЗЛА, уже подтвердивший интерес аудитории сборами выше 100 млн рублей за уикенд.

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА

29.09.2026 Автор: Вероника Скурихина