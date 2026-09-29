top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 1-4 октября

Царевна и мамонтенок

Первый уикенд октября предлагает сразу два релиза для семейной и детской аудитории, но с разным потенциалом зрительского интереса во взрослом сегменте. У сказки ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (NKI), кроме уже привычного лубочного антуража, заметный комедийный уклон. А молодые исполнители главных ролей, Анастасия Красовская и Слава Копейкин, явно могут привлечь в залы своих поклонников. Судя по трейлерам, вольное переложение известной сказки опирается на традиции фильмов Александра Роу, что обеспечит эффект узнавания для самого старшего поколения, которое приведет в кино своих детей или внуков. Таким образом стартовый потенциал релиза видится на уровне других ироничных экспериментов над классическими сказками, БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (164 млн рублей и 475 тысяч зрителей) и ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (152 млн рублей и 357 тысяч зрителей).

Анимационный фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ (NMG) делает ставку на самого младшего зрителя. Известный по советскому мультфильму бренд и звездная озвучка вселяют уверенность в родителей, которые принимают решение о покупке билета, однако само развлечение, судя по трейлеру, больше понравится детям младшего школьного возраста. В том числе потому, что взрослые уже уличили новинку в использовании инструментов ИИ, а детям, согласно разным исследованиям, куда важнее стремительно движущийся сюжет. Основными референсами по кассе выступают ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (69 млн рублей и 217 тысяч зрителей на старте) и ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (48,3 млн рублей и 132 тысячи зрителей).

В числе перевыпусков окажется ДОННИ ДАРКО (INK). А ценители неординарного кино могут обратить внимание на анимацию для взрослых ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕКОРАДО (UNID) или на документальный проект СДЕЛАНО В МИЛАНЕ: ИСТОРИЯ АРМАНИ И ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ (PNR).

Также в прокат выйдут фильм ужасов АРАХНИД (CP), роуд-муви с Анной Пересильд БЕЗ ОГЛЯДКИ (LEO), триллер ДОКТОР ГЛАС (RUR), драма МАМИН БЛЮЗ (KNFT), отечественный триллер ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ (CAO), мелодрама ЧАРЛИ И ХАРПЕР (PRD) и семейные приключения Я СТАНУ КАПИТАНОМ (KNT).

В пиратском сегменте продолжат работу уже выпущенные релизы. Главным из них останется новый фильм Зака Креггера ОБИТЕЛЬ ЗЛА, уже подтвердивший интерес аудитории сборами выше 100 млн рублей за уикенд.

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА

29.09.2026 Автор: Вероника Скурихина

Самое читаемое

СТС отметил тридцатилетие и рассказал о новом сезоне
Подробнее
ИРИ представил проекты нового сезона 2026-2027 годов
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 24-27 сентября
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 сентября 2026 года
Подробнее
«НРА: Новый сезон»: телеканалы ставят на франшизы, большие шоу и контент для нескольких экранов
Подробнее
В Москве состоялась премьера танцевальной драмы «Искусство падения»
Подробнее
Минкультуры увеличило число исков к кинопроизводителям
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Девятая планета» приблизилась к «Кракену»
Подробнее
Касса четверга: «Девятая планета» возглавила чарт
Подробнее
На Форуме объединенных культур обсудили конкуренцию, пиратство и будущее кинопроката
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Девятая планета» вырвалась в лидеры
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24-27 сентября
Подробнее
Владелец Nielsen и GfK продал свои активы в России
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Подробнее
Стали известны победители Санкт-Петербургского питчинга дебютантов
Подробнее
Официальная касса России: cумеречное время
Подробнее
Форум объединенных культур: как российский прокат ищет новые горячие сезоны
Подробнее
Международный кинорынок Eurasian Film Market объявил программу
Подробнее
ТВ в 2026 году: возраст перестает быть главным ориентиром, а качество контакта выходит вперед
Подробнее
НМГ заключила эксклюзивное соглашение с Russian Code
Подробнее