Netflix приобрел права на две новых сезона «Маши и Медведя»

Стриминг также продлил лицензионное соглашение на прошлые семь сезонов и спин-оффы

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на восьмой и девятый сезон анимационного сериала «Маша и Медведь». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что платформа также продлила лицензионное соглашение на прошлые семь сезонов, а также на спин-оффы шоу – «Машины сказки» и «Машкины страшилки». Оно распространяется более чем на 100 стран, включая США, Канаду, Индию, Японию, Южную Корею, страны Латинской Америки, Ближнего Востока и ряд европейских территорий.

«Маша и Медведь» остается одной из самых успешных детских анимационных франшиз в мире. Проект продолжает активно развиваться на YouTube – официальный канал сериала насчитывает более 55 млн подписчиков.

Премьера восьмого сезона в России состоялась в августе 2025 года.

Фото: кадр из сериала «Маша и Медведь»