Светлана Максимченко анонсировала подготовку мер поддержки кинопроизводства и проката

Также глава департамента кинематографии и цифрового развития рассказала о ближайших релизах

Телеграм-канал правительства России «Объясняем.рф» задал несколько вопросов главе департамента кинематографии и цифрового развития минкультуры Светлане Максимченко о будущих релизах в кинотеатрах России. Максимченко отметила, что ближайшими крупными премьерами станут мультфильм ФИННИК (в прокате с 24 марта) и военная драма о фронтовых операторах ПЕРВЫЙ ОСКАР (в кинотеатрах с 21 апреля), и напомнила, что сейчас на экранах демонстрируются спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ и романтическая комедия ХОЧУ ЗАМУЖ.

На вопрос, чем в кинотеатрах будут заменены зарубежные релизы, директор департамента заявила, что иностранные фильмы не исчезнут с экранов кинотеатров, т.к. продолжатся показы авторских художественных и документальных картин, в том числе, иностранного производства. «Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Например, БРАТ и БРАТ 2 Алексея Балабанова, ХОЛОП и САЛЮТ 7 Клима Шипенко, многие любимые зрителем мультфильмы и семейные картины. Кроме того, в кинотеатрах по-прежнему можно будет увидеть и записи, и прямые трансляции театральных постановок, концертов, спортивных мероприятий», — рассказа Максимченко.

Также Светлана Максимченко напомнила о возможности смотрения российских и зарубежных фильмов и сериалов в более чем 20 российских онлайн-кинотеатрах.

Кроме того, главе департамента кинематографии и цифрового развития заявила, что сейчас правительство РФ и минкультуры разрабатывают меры по обеспечению поддержки кинопроизводства и кинопроката.