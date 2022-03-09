Российские кинотеатры заявили об остановке поставок импортного оборудования

Также демонстраторы заявили о консервации части залов

Все больше различных компаний закрывают свой бизнес в России из-за ситуации в Украине. В ожидании официальных комментариев от технических компаний о их дальнейших планах на российском рынке, БК расспросил демонстраторов о том, как они планируют решать надвигающуюся проблему нехватки ксеноновых ламп и других критически важных деталей для проекционного оборудования.

Александр Сухарев (букер к/т «Смена» и «Дружба», г. Киров, к/т «Фрегат», г. Омутнинск, и к/т «Ярград», г. Яранск) настаивает на том, что паниковать пока рано: «Пока поставок оборудования мы не планируем. Мы хотели приобрести нескольких ламп, но не успели оплатить их компании Alef-group, так что сейчас они их не отгрузят. Но в ближайшие два-три месяца никакой срочной потребности в этом нет, так что в крайнем случае перебросим их с других площадок, которые ими запаслись на полгода-год вперед. Да, какие-то поставщики сейчас оставили отгрузку, но, думаю, пусть и по завышенной цене, но те или иные детали можно найти без особых проблем. Также стоит учесть, что можно смело прогнозировать снижение потребления ламп в силу уменьшения часов работы из-за отсутствия крупных фильмов. Так что пока вся эта ситуация не прояснится, полтора квартала или даже больше у большинства площадок сейчас есть. Парадоксальным образом сложившаяся ситуация сейчас помогает холдоверам. Как правило, из-за новинок их приходится резать, но теперь они спокойно дорабатывают свой потенциал. На мой взгляд, пока нет повода для паники, БЭТМЕН не вышел всего пять дней назад. Сейчас прогнозирование даже на три, тем более на шесть месяцев вперед бессмысленно и даже в каком-то смысле губительно. Сейчас актуально среднесрочное планирование и внимательное наблюдение за ситуацией. Мой личный горизонт планирования – не больше двух недель. Что касается серверов и прочего сложного оборудования, то на своем мы работаем уже без малого десять лет. Я уверен, если он вдруг выйдет из строя, то найти для него платы или что-то еще в России не составит труда. Есть вторичный рынок, в конце концов. Понятно, что если вылетит сервер – будет не очень приятно, особенно для однозальника, но пока на моей памяти за десять лет один из серверов вышел из строя всего один раз. Вообще, что касается серверов, давайте не забывать про китайские сервера JDC. Они с огромным удовольствием при необходимости спасут Россию».

Управляющий киноцентром «Вавилон» из Омска Борис Собко также настроен оптимистично: «Сейчас столкнулся с тем, что не могу добыть себе лампу. Обычно мы использовали в том числе OSRAM, брали у одного и того же поставщика. Но пока нигде их купить невозможно. Продавцы находятся в выжидательной позиции, ждут определенности, каким будет доллар и евро по окончании праздников. В то же время для меня возникшие ограничения означают также и открытие новых возможностей. Мне уже позвонили многие коллеги и попросили достать те же лампы с учетом того, что Омск географически находится близко от Казахстана. Отдельное преимущество наших казахстанских коллег в том, что они счета выставляют в долларах – в сравнении с евро разница сегодня существенная. Но я пока не решаюсь на этот шаг, все-таки я человек, который показывает кино, но, возможно, мне и придется этим заняться. Я также вышел на связь с китайскими друзьями, с которыми сотрудничал по вопросу 3D-очков. Они готовы предоставить любые необходимые запчасти, которые потребуются, счета также выставляют в долларах. Это несколько удлиняет логистику, но не критично. В любом случае, я с 10 марта консервирую два зала из восьми, плюс будем работать с обеда. Это высвободит две лампы. Если мы в дальнейшем уйдем в режим и вовсе одного-двух-трех залов, это также решит для меня проблему ламп на какое-то время. Могу также рассказать, что еще до начала парада ограничений мы оплатили компании Merlin за новое корейское программное обеспечение для сервера, но они, к сожалению, пока тянут с обновлением программного продукта, хотя в конце марта срок его действия у нас заканчивается. Нужно будет заняться этим вопросом. Хотя к обновлению ПО нужно подходить крайне осторожно, о чем нам недавно напомнил АВК. Отмечу, что мы же не вчера начали думать, как нам выкручиваться с той или иной запчастью. Я уже давно какой-нибудь усилитель катушки или трансформатор вожу нашим умельцам в ремонт, и они прекрасно все чинят. Что-нибудь перепаять и переделать – это мы давно умеем. Так что главная опасность не в оборудовании, главная угроза работе кинотеатра – отсутствие репертуара».

Директор Развлекательного Центра «Корстон» (Серпухов) Александр Фёдоров также больше переживает за репертуар, чем за поломку оборудования: «Неделю назад я уже столкнулся с нехваткой деталей. На складе Nec не нашлось переключателей по 60 долларов за штуку. Запасов на складах у них нет, а новых завести уже не могут. Благо, мы не испытываем нехватки ламп. В прошлом году мы удачно получили субсидию на 4,5 млн рублей и смогли закупить необходимое количество ламп. По более сложной аппаратуре в случае поломки или другой необходимости будем обращаться на вторичный рынок, поставщики пока сами часто предлагают б/у-оборудование. Пока оно на рынке есть, но что останется летом, не ясно. Пока я сохраняю умеренный оптимизм, наблюдается умеренное снижение помещаемости на 25-30 процентов, но с 1 апреля может возникнуть необходимость в консервации двух залов из пяти, оставим работать три. Меня расстраивает, что в прессе пугают, что из кинотеатров исчез голливудский контент, хотя это не совсем так. Еще работает АНЧАРТЕД, СМЕРТЬ НА НИЛЕ и другие релизы. Наблюдается положительная динамика по релизам «Пушкинской карты». Поначалу фильмы из этой программы шли не очень, но сейчас молодежи на сеансах прибавилось. Так что, повторюсь, сохраняю оптимизм, насколько это сейчас возможно».

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