top banner

Согласован проект реставрации кинотеатра «Ударник»

Автор: Илья Кувшинов

7 августа 2023

Ожидается, что основные работы начнутся уже осенью

Департамент культурного наследия города Москвы объявил о том, что в столице согласован проект комплексной реставрации кинотеатра «Ударник».

Памятник конструктивизма, расположенный на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной, сохранит свою историческую функцию – специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры, а также оснастят кинотеатр современным оборудованием для кинопоказов.

«Основные работы планируется начать осенью, и они займут около четырех лет. После реставрации кинотеатр «Ударник» откроется для кинопоказа, премьер и фестивалей. В здании разместится пять кинозалов – один большой исторический и четыре малых, а также кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. В настоящее время проводятся работы по проектированию будущего кинотеатра», – рассказала «Бюллетеню кинопрокатчика» руководитель «Ударника» Светлана Максимченко.

«Ударник» открылся в Москве в ноябре 1931 года и стал первым кинотеатром в стране, созданным специально для звукового кино. В советские годы он оставался главной фестивальной площадкой – именно там в 1935 году прошел первый Московский международный кинофестиваль. Кинотеатр был закрыт в 2010 году.

Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Очная защита фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, в Фонде кино. Часть 1
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2023 года
Подробнее
Очная защита фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, в Фонде кино. Часть 2
Подробнее
Предварительная касса уикенда: комедия «За Палыча!» вырывается в лидеры
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Леди Баг и Супер-кот»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3–6 августа 2023 года
Подробнее
Опубликована программа Санкт-Петербургского международного контент-форума
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Баба Яга спасает мир»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Баба Яга» уверенно обходит «Чука и Гека» и «Красную Шапочку»
Подробнее
Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Квентин Тарантино пригласил Брюса Уиллиса в свой новый фильм «Кинокритик»
Подробнее
Открылся XXXI Фестиваль российского кино «Выборг 2023»
Подробнее
Что смотреть в августе в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Официальная касса России: первое место досталось комедии «За Палыча!»
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра «Иви» в августе
Подробнее
Продюсер «Нины» прокомментировала отстранение режиссера
Подробнее
Касса четверга: в лидеры бокс-офиса рвется сказка «Баба Яга спасает мир»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 августа
Подробнее
Креативный директор «Иви Originals» Илья Бурец покидает свой пост
Подробнее

Новости по теме

«Вызов» стал двадцатым миллиардером российского проката
Подробнее
На прошлой неделе в Москве прошла выставка российского медиапроизводства CPS-2023
Подробнее
Кинотеатральные сборы в Международный женский день превзошли показатели прошлого года
Подробнее
Вадим Иванов выступил против принудительной лицензии
Подробнее
Стали известны даты проведения и название нового столичного фестиваля авторского кино
Подробнее