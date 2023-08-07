Согласован проект реставрации кинотеатра «Ударник»

Ожидается, что основные работы начнутся уже осенью

Департамент культурного наследия города Москвы объявил о том, что в столице согласован проект комплексной реставрации кинотеатра «Ударник».

Памятник конструктивизма, расположенный на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной, сохранит свою историческую функцию – специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры, а также оснастят кинотеатр современным оборудованием для кинопоказов.

«Основные работы планируется начать осенью, и они займут около четырех лет. После реставрации кинотеатр «Ударник» откроется для кинопоказа, премьер и фестивалей. В здании разместится пять кинозалов – один большой исторический и четыре малых, а также кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. В настоящее время проводятся работы по проектированию будущего кинотеатра», – рассказала «Бюллетеню кинопрокатчика» руководитель «Ударника» Светлана Максимченко.

«Ударник» открылся в Москве в ноябре 1931 года и стал первым кинотеатром в стране, созданным специально для звукового кино. В советские годы он оставался главной фестивальной площадкой – именно там в 1935 году прошел первый Московский международный кинофестиваль. Кинотеатр был закрыт в 2010 году.

Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы