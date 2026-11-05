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Московская кинокомиссия может стать общероссийской платформой

Автор: БК

5 ноября 2026

Об этом заявил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин

Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин заявил в рамках кинофорума Международной недели «Народы России», что власти столицы предлагают сделать Московскую кинокомиссию общероссийской платформой.

«Ориентироваться съемочным группам помогает Московская кинокомиссия. Москва готова предложить свою площадку кинокомиссии, стать площадкой международных съемок со всей инфраструктурой и организационной поддержкой и при поддержке Министерства культуры РФ. Стать ядром, чтобы помогать в организации съемок не только в Москве», – подчеркнул он.

Московская кинокомиссия была создана по распоряжению мэра Сергея Собянина в 2018 году. Она объединила кинопроизводителей и городские структуры, и с ее помощью были сняты более 2,6 тысяч проектов. В их числе – МАСТЕР И МАРГАРИТА, ХОЛОП 2, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, ЛЕД 3 и многие другие картины.

Фото: Magnific

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