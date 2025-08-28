Москва заключила четыре международных соглашения о развитии кинопроизводства

Договоренности включают в себя работу над совместными проектами и обмен практиками

В рамках Московской международной недели кино представители столицы подписали соглашения с профильными организациями из Бразилии, Турции, Мексики и Египта о работе над совместными проектами и обмене практиками. Об этом сообщает ТАСС.

Среди новых партнеров Москвы – турецкая ассоциация продюсеров телевидения и кино Tesiyap и бразильская государственная кинокомпания RioFilme, специализирующаяся на поддержке индустрии в Рио-де-Жанейро. Также соглашения были заключены с кинокомиссиями Египта и Мехико.

Сообщается, что инициатором договоренностей выступил московский кинокластер, в состав которого входят киностудии, кинопарк, сеть кинотеатров и кинокомиссия «Москино».

Фото: Freepik