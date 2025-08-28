top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Москва заключила четыре международных соглашения о развитии кинопроизводства

Москва заключила четыре международных соглашения о развитии кинопроизводства

Автор: Илья Кувшинов

28 августа 2025

Договоренности включают в себя работу над совместными проектами и обмен практиками

В рамках Московской международной недели кино представители столицы подписали соглашения с профильными организациями из Бразилии, Турции, Мексики и Египта о работе над совместными проектами и обмене практиками. Об этом сообщает ТАСС.

Среди новых партнеров Москвы – турецкая ассоциация продюсеров телевидения и кино Tesiyap и бразильская государственная кинокомпания RioFilme, специализирующаяся на поддержке индустрии в Рио-де-Жанейро. Также соглашения были заключены с кинокомиссиями Египта и Мехико.

Сообщается, что инициатором договоренностей выступил московский кинокластер, в состав которого входят киностудии, кинопарк, сеть кинотеатров и кинокомиссия «Москино».

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В деловой программе Московской международной недели кино примут участие более 80 зарубежных гостей
Подробнее
«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная комедия «Дети-шпионы»
Подробнее
Касса четверга: в топ-3 попали сразу две новинки
Подробнее
ТВ-3 и Bubble запускают первую в России линейку комиксов по сериалам
Подробнее
Кинофестиваль «Короче» объявил победителей
Подробнее
Фонд кино объявил результаты конкурса по поддержанию ранее приобретенного оборудования
Подробнее
«Союзмультфильм» рассказал о своем участии в «Слете аниматоров»
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и «Москино» объединят усилия для создания и продвижения кино по миру
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дети-шпионы» возглавили прокат
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля ORIGINAL+Doc
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и «Москино» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Подробнее
«Походу любовь» примет участие в шести американских фестивалях
Подробнее
Кабмин одобрил наделение Минкультуры правом расследовать показы фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
В Москве прошел «Слет аниматоров»
Подробнее
Юбилейную «Ночь кино» посетило около 830 тысяч зрителей
Подробнее
Большое путешествие: итоги российского онлайн-проката в июле 2025 года
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc: выбор БК
Подробнее
В Москве прошла премьера фантастического боевика «Идентификация»
Подробнее
В Москве состоялась премьера психологического триллера «Выход 8» 
Подробнее

Новости по теме

«Газпром-Медиа Холдинг» и «Москино» объединят усилия для создания и продвижения кино по миру
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и «Москино» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Подробнее
В деловой программе Московской международной недели кино примут участие более 80 зарубежных гостей
Подробнее
Власти Москвы увеличили грант за продвижение образа города в кино
Подробнее
В Москве во второй раз пройдет Московская международная неделя кино
Подробнее