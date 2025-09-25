top banner
Власти Москвы возместят затраты на продвижение фильмов с традиционными ценностями

Автор: Илья Кувшинов

25 сентября 2025

Грант также будет распространяться на детско-юношеский контент

Правительство Москвы приняло решение о введении гранта на финансовую поддержку продвижения фильмов, отражающих традиционные российские нравственно-духовные ценности, а также детско-юношеский контент.

Ожидается, что кинопроизводители, кинопрокатные компании, онлайн-платформы и телеканалы смогут компенсировать до 70% расходов на продвижение, понесенных в течение года с момента дня подачи заявки. Тем не менее, подчеркивается, что сумма гранта не может превышать 5 млн рублей.

Прием заявок начнется 25 сентября на киноплатформе «Москино». Для получения гранта необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих размещение на наружных поверхностях на территории столицы и выполнить другие требования, установленные в нормативных документах.

Напомним, что представителям киноиндустрии также доступен грант за создание образа Москвы в кино (до 12 ноября) и рибейты на производство фильмов совместно с иностранными компаниями (до 30 декабря).

Фото: Freepik

