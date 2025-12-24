Чебурашка над пропастью: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»

С 9 по 11 декабря в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошли мероприятия очередного Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес». Участники отрасли съехались со всей страны, чтобы обсудить актуальные проблемы и изучить кинотеатральный репертуар ближайших месяцев. По традиции, суммируем и оцениваем главные индустриальные тенденции, которые выявил профессиональный слет.

НА «МОСФИЛЬМ» И ОБРАТНО

Уже в третий раз МКиФ «Российский кинобизнес» проходил в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм», но впервые – именно зимой. До этого площадка принимала только весенние слеты, а зимние проводились в Цифровом деловом пространстве. Как известно, руководство «Российского кинобизнеса» после проведения двух форумов подписало с «Синема Парк Мосфильм» соглашение о долгосрочном сотрудничестве, так что именно эта площадка становится для форума якорной. Как неоднократно отмечала генеральный директор и креативный продюсер МКиФ «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, киноцентр соответствует не только техническому уровню проводимого мероприятия, но и удобен с точки зрения творческих задач организаторов, тем более у руководства форума сложились благожелательные, профессиональные отношения с командой сети и киноцентра.

Екатерина Бордачева положительно оценивает посещаемость прошедшего мероприятия. «Было зарегистрировано 517 представителей кинотеатров из России и других стран, таких как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. 892 участника набралось из числа дистрибьюторов, представителей управления контента телевизионных каналов, цифровых медиа, онлайн-платформ, – рассказала она. – За три дня мы аккредитовали 2073 участника, включая СМИ и медиа, с учетом ежедневных партнерских списков гостей компаний-дистрибьюторов из других сфер. Стоит отметить большее присутствие специалистов HoReCa, некинематографических брендов». Для сравнения: проведенный в апреле весенний МКиФ набрал 1211 участников, а прошлогодний зимний Кинорынок посетило 2099 делегатов.

В разговоре с БК Екатерина Бордачева подтвердила наблюдение, что состав участников только что прошедшего форума был необычно широк в плане географии. «Я бы отметила Дальний Восток, Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Центральный и Южный Урал, Якутию и Сибирь в целом, также южные направления, такие как Крым, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, новые территории (например, кинотеатр «Савона» из Мариуполя). Большая делегация приехала из Беларуси», – пояснила она.

КОЛОДА КАРТ

За три дня дистрибьюторами было проведено одиннадцать презентаций. С демонстраторами встретились компании «Атмосфера Кино», «НМГ Кинопрокат», «Экспонента Фильм», «Каро Премьер», Global Film, «Русский Репортаж», World Pictures, Capella Film, «Парадиз», «Кинологистика» и Ray of Sun Pictures. Если не учитывать представление фильма-сюрприза РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ, проведенное соучредителем компании Ray of Sun Pictures и членом совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романом Исаевым, получится, что в этом году презентаций было ровно столько же, сколько и на прошлогоднем зимнем МКиФ. Любопытно, что и состав участников получился практически идентичным, разве что вместо «Про:взгляда» и RWV Film свои презентации в этот раз провели World Pictures и «Русский Репортаж».

В программе зимнего форума в этот раз не участвовали компании «Наше кино» и «Вольга». Этому есть понятное объяснение: команда Максима Рогальского провела невероятно насыщенное представление собственных проектов на недавнем петербургском контент-форуме, а многие проекты из пакета «Вольги», в том числе ГРУЗОВИЧКИ, КРАСАВИЦА, КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА, ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС и ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ, были презентованы на фестивале поп-культуры «Comic Con Игромир», который прошел буквально вслед за Кинорынком.

ПОЛНАЯ ЧАША

Переходя к представленному контенту, нельзя не начать со следующего: едва ли не впервые все ключевые праздничные проекты были целиком продемонстрированы на форуме. Первый день начался с показа ПРОСТОКВАШИНО, а закончился сеансом БУРАТИНО. Венцом финала МКиФ стала комедия ЗА ПАЛЫЧА! 2, а на следующий день после закрытия, уже в рамках отдельного мероприятия «Централ Партнершип», которое по новой традиции стыкуется с «Российским кинобизнесом», букерам был показан ЧЕБУРАШКА 2 (а также комедия УВОЛИТЬ ЖОРУ).

Таким образом, ни одна крупная премьера 1 января не осталась для букеров котом в мешке. Продукт предъявлен демонстраторам максимально открыто, с подробностями масштабного продвижения для каждого из релизов. Все фильмы готовы и ждут первых зрителей, и дистрибьюторы уверены в их успехе. О новогодних прогнозах аналитики БК уже не раз рассуждали в различных материалах, финальные ставки нами сделаны в традиционном разборе. Ждать первых результатов наполненной столькими интригами «новогодней битвы» осталось совсем не долго.

Не менее важным фокусом зимнего «Российского кинобизнеса» всегда оставался не только новогодний марафон, но и следующие несколько месяцев. Кинотеатрам важна регулярность поставок перспективного контента, и на первые полгода 2026-го интерес к кинохождению будет поддерживаться достаточным количеством амбициозных проектов. В период с середины января по апрель можно говорить даже о непривычной по нынешним временам плотности крупных релизов в графике премьер. Признаком этого может служить переезд ленты МОРОЗКО с февраля на октябрь, хотя и на отдаленной дате сказочный проект столкнется с приличной жанровой конкуренцией.

Не все крупные премьеры первой половины 2026-го станут «миллиардерами», но обеспечить регулярность кинохождения в среде активной аудитории им более чем по силам. Первую скрипку в решении данной задачи продолжат играть семейно-сказочные проекты. Основными поставщиками по данному направлению в первые месяцы нового года станут «Атмосфера Кино» и Кинокомпания братьев Андреасян. 12 февраля выйдет амбициозная СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, представление которой недавно прошло на «Comic Con Игромир». Через месяц, 19 марта, зрители смогут посмотреть вторую часть ДОМОВЕНКА КУЗИ. Залогом успеха проектов тандема останется поддержка от холдинга «Газпром-Медиа». Между САЛТАНОМ и КУЗЕЙ 2 состоится релиз ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ 2, продолжения прошлогоднего весеннего хита от «Нашего кино». 5 марта является, пожалуй, самой насыщенной датой первой половины следующего года. Кроме ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ, в праздничный уикенд выйдут комедии НОВАЯ ТЕЩА («Централ Партнершип») и ТЮЛЬПАНЫ («НМГ Кинопрокат»). В числе не менее важных премьер первой половины года – ЛЕВША (22 января), КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (19 февраля), СКУФ (16 апреля) и ряд других проектов.

Однако со второй половины апреля число перспективных картин существенно сокращается. 30-го числа на большие экраны выйдут военная драма ЛИТВЯК и семейная комедия ЖДУН 2, а вот на второй праздничный майский уикенд заявлено только два проекта. Судя по всему, этот период вызывает сомнения у всех прокатчиков. Вопрос наполненности графика релизов острее встает летом, где по-прежнему не наблюдается равномерного распределения перспективных фильмов. В то же время летом картины вправе рассчитывать на более пролонгированный прокат. Среди прочего 11 июня к выходу запланированы ХОЛОП 3 и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА, 23 июля – ДЕД ФОМИЧ, 13 августа – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК и СМЕШАРИКИ. СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ. Если летний график так и не пополнится новыми крупными проектами, кинотеатрам снова придется затянуть пояса на теплые месяцы и понадеяться на положительный «сарафан» и выносливость холдоверов (и теневой контент, понятное дело). Впервые за последние годы в репертуаре летнего периода появились потенциальные «миллиардеры», но до полноценного «сезона блокбастеров» индустрии еще далеко.

Разговор о жанровом предложении в российском кино по-прежнему принято сводить к доминированию сказок и семейных фильмов. Данный тренд и в самом деле не сбавляет оборотов. В то же время при внимательном изучении проектов, представленных дистрибьюторами на презентациях (особенно с оглядкой на лайнап ЦПШ), можно заметить, что у взрослого российского зрителя все же есть ощутимый выбор. И речь даже не о соседстве сказок с военным кино и комедиями. В ближайшие полтора года активная киноаудитория сможет посмотреть стимпанк-экшн ЛЕВША, шпионский триллер ГУАНТАНАМЕРА, триллер про выживание ПРОПАСТЬ, гоночную драму БИТВА МОТОРОВ, экшн-детектив ЧЕРНЫЙ ШЕЛК, фантастические проекты ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА, ВЕСЕЛЬЧАК У и ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», а также многое другое. Да, в сложившихся условиях российские продакшны вынуждены осторожничать и выпускать безопасные семейные блокбастеры, поставив их производство на конвейер и сделав фактически основой своей стратегии. При этом рынок по-прежнему нуждается в крупнобюджетном жанровом, несемейном контенте, цикл производства которого составляет три-четыре года. Сейчас мы пришли к отметке в календаре, на которой этому контенту пора выезжать из боксов на трассу. У него было достаточно времени с момента ухода мейджоров с российского рынка. И хочется верить, что в обозримом будущем он окажет позитивное влияние на кинопоказ, который все еще продолжает испытывать нехватку проектов подобного профиля.

Любопытно, что оборотной стороной описанной выше ситуации является то обстоятельство, что на презентациях дистрибьюторов встречалось сравнительно мало новинок. Кинотеатры знакомились с материалами так или иначе ранее объявленных фильмов. Судя по всему, следующие амбициозные проекты пока находятся в разработке и будут заявлены на ближайших кинофорумах. Пожалуй, наиболее крупными новинками за все четыре дня презентаций (с учетом «Дня ЦПШ») стали исторические эпики КОРОЛЕВА АННА и РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ, заявленные лидером капсоревнования к выходу в кинотеатрах в 2027 году.

Что касается зарубежного предложения в пакетах прокатных компаний, заявленного на МКиФ «Российский кинобизнес», то его традиционно не хватало. Возможно, такое ощущение усилилось из-за отсутствия в качестве полноценного участника форума дистрибьютора «Вольга» и других игроков, регулярно поставляющих на наш рынок иностранный контент. Впрочем, тем ценнее те зарубежные проекты, которые выделяются на общем фоне из российских сказок и комедий. Например, на 15 января пока заявлены сразу три зарубежные новинки: комедия ВЕЗУНЧИКИ («Каро Премьер»), экшн УБОЙНАЯ СУББОТА («Централ Партнершип») и байопик с наградным потенциалом МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ («Атмосфера Кино»). «Вольга» совсем скоро выпустит интригующий триллер ГОРНИЧНАЯ (8 января), а также долгожданный хоррор-сиквел ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (22 января). Следом Global Film представит масштабный фильм-катастрофу ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (29 января). Эстафету у Джерарда Батлера обещает перехватить Джейсон Стэйтем с новым боевиком УБЕЖИЩЕ (5 февраля). Проект «Каро Премьер» может пройти не слабее недавнего МАСТЕРА. Весной зрителей ждут биографические ленты НЮРНБЕРГ (World Pictures) и МАЗЕРАТИ («НМГ Кинопрокат»), вполне сравнимые по потенциалу с ФЕРРАРИ. Хочется верить, в значительных объемах семейную аудиторию мобилизует французский пушистый зверек Марсупилами, которого компания «Экспонента Фильм» отправит в ПУШИСТЫЙ КРУИЗ 12 марта. Также на внимание семейной аудитории рассчитывают экранизации популярных фэнтези-книг МОМО («Экспонента Фильм») и ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ («Атмосфера Кино»).

Главным потенциальным зарубежным блокбастером года остается новая часть ГОЛОДНЫХ ИГР, заявленная в пакете «Атмосферы Кино». РАССВЕТ ЖАТВЫ выйдет в прокат 19 ноября. Конкуренцию ему может составить разве что новый проект Гая Ричи ЖЕНА И ПЕС («Каро Премьер»). Ближайший потенциальный хит в сегменте арт-мейнстрима – уже упомянутый МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ от студии А24. В то же время, если судить по презентациям прошедшего МКиФ, больший ажиотаж у российских закупщиков в данный момент вызывает конкурирующая компания Neon. От нее было представлено минимум три проекта: арктический экшн-триллер с Мадсом Миккельсеном СИРИУС («Экспонента Фильм»), а также хорроры ХОКУМ Дэмиена Маккарти (Capella Film) и МОЛОДЫЕ ЛЮДИ Осгуда Перкинса (World Pictures). Наконец, потенциально кассовое европейское кино вернется на российские экраны в следующем декабре. «Экспонента Фильм» выпустит через год очередной мультфильм о приключениях Астерикса и Обеликса, а также новую версию ОТВЕРЖЕННЫХ от создателей ГРАФА МОНТЕ-КРИСТО и ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ. Как можно заметить, зарубежный контент привносит приятное жанровое разнообразие в репертуар российских кинотеатров, особенно если не забывать, какое количество самых разных хорроров продолжают поставлять «Кинологистика», «Экспонента Фильм» и другие прокатчики.

В ПОИСКАХ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ

В деловой части программы МКиФ «Российский кинобизнес» вновь выделялась секция #Поиск. Из скромной панели, в которой участвуют региональные кинематографисты с целью найти партнеров или финансирование, #Поиск постепенно превращается в серьезный рынок проектов. Например, в этот раз в программе можно было встретить такие амбициозные фильмы, как 35 СТРАНИЦА, участник фестиваля «Окно в Европу», или ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ, получивший поддержку в рамках первого Дальневосточного грантового конкурса Фонда кино. Екатерина Бордачева подчеркивает, что #Поиск остается важной точкой роста для всего форума: «С каждым годом все больше покупателей интересуются #Поиском. Жюри этого года еще сильнее и шире: Надежда Мотина, президент Arna Media, Алина Арслантюрк, представитель турецкой дистрибьюторской компании Kunay Film, Евгения Степанова из «Центра кино», десятки представителей покупателей из самых разных сфер, в том числе цифровых медиа и телевидения, территориальные дистрибьюторы. Такое взаимодействие возможно только на нашей площадке. В этом году мы отсмотрели 43 заявки. На зимнюю сессию отобрали шесть картин. Среди них не только региональные. Кроме большого авторского проекта 35 СТРАНИЦА и сложнопостановочного игрового фильма ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ, который только в начале пути, на стадии препродакшна, я бы еще отметила МОИ ТАЕЖНЫЕ КАНИКУЛЫ – детскую, семейную, приключенческую фэнтези-комедию из Якутии. Я не обозначала бы ее как региональную, а, напротив, как вполне большое зрительское универсальное кино. Картина уже получила запросы от дистрибьюторов, и Кинорынок окажет содействие в ее международном продвижении».

Любопытно, что на этом МКиФ «Российский кинобизнес» можно было встретить довольно много обозревателей из различных киноизданий и телеграм-каналов. Представляется интересным, что «Российский кинобизнес», оставаясь профессиональной площадкой, постепенно усиливает свою паблисити-составляющую. Как рассказала Екатерина Бордачева, расширенное участие блогеров – заслуга SMM-партнера форума, агентства Gizatullin.fun. «Может, не в таком объеме, но блогеры и ранее участвовали во всех рынках. Например, «Русское кино в топе» или «Некинокритик». Но взаимосвязь самая прямая, – поясняет она. – Концентрация звезд и медийных персон в связке с маркетингом фильмов является почвой для работы блогеров. Инфлюенсеры, блогеры – активные участники маркетинга, продвижения проектов как B2B, так и впоследствии – B2C. Презентации эксклюзивов для профессионального сообщества частично сдерживаются эмбарго, частично сразу выходят в медиапространство для того, чтобы уже на другом уровне привлечь зрителей и работать с потенциальной аудиторией. Мы открывали дополнительные залы для некоторых мероприятий, для предпремьерного показа сказки БУРАТИНО, презентации «НМГ Кинопрокат», для сеанса ПРОСТОКВАШИНО. В течение всего форума были готовы и технически, и организационно принять больше участников, чем вмещает зал номер один, и реализовывали такую опцию».

Екатерина Бордачева подытоживает: «Зимний выпуск «Российского кинобизнеса» был и остается ключевым индустриальным событием, подводящим итоги года и открывающим деловой календарь. У нас нет цели заполнить деловую программу. Мы поддерживаем и разрабатываем темы, актуальные здесь и сейчас. С каждым годом, с каждым рынком мы наблюдаем прирост и положительную динамику. Ядро участников – представители кинотеатров и дистрибьюторов, в том числе члены АВК (рада сотрудничеству!). Я не слышала ни одного критического отзыва. Возможно, через какое-то время появятся такие. К критике справедливой, объективной мы относимся всегда чрезвычайно спокойно. Готовы дальше повышать уровень мероприятия. Наш Кинорынок – это уникальная площадка. Многое здесь презентуется впервые для бизнес-аудитории».

Фото: пресс-служба форума

24.12.2025 Автор: Никита Никитин