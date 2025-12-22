Сериал «Ландыши» может получить третий сезон

Об этом заявил продюсер и сценарист Юрий Сапронов

Продюсер и сценарист музыкальной мелодрамы «Ландыши» Юрий Сапронов заявил на пресс-конференции проекта, что уже ведутся разговоры насчет возможного продолжения сериала.

«Вот это желание дальше еще сделать лучше, круче и так далее, мне кажется, дает определенную уверенность и основания думать и быть уверенным в том, что все должно быть хорошо, зритель не перестанет нас любить. <...> Мы уже сейчас третий сезон обсуждаем», – подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС.

Сапронов также добавил, что работа над вторым сезоном «была командной и мощной», потому что стояла задача полностью завершить его за год.

Напомним, что история любви богатой наследницы и простого парня из провинциального города стала одним из самых популярных сериалов в России в 2025 году. Премьера продолжения, получившего название «Ландыши. Вторая весна», состоится в онлайн-кинотеатре Wink 1 января.

Фото: кадр со съемок сериала «Ландыши. Вторая весна»