top banner

Сериал «Ландыши» может получить третий сезон

Автор: Илья Кувшинов

22 декабря 2025

Об этом заявил продюсер и сценарист Юрий Сапронов

Продюсер и сценарист музыкальной мелодрамы «Ландыши» Юрий Сапронов заявил на пресс-конференции проекта, что уже ведутся разговоры насчет возможного продолжения сериала.

«Вот это желание дальше еще сделать лучше, круче и так далее, мне кажется, дает определенную уверенность и основания думать и быть уверенным в том, что все должно быть хорошо, зритель не перестанет нас любить. <...> Мы уже сейчас третий сезон обсуждаем», – подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС.

Сапронов также добавил, что работа над вторым сезоном «была командной и мощной», потому что стояла задача полностью завершить его за год.

Напомним, что история любви богатой наследницы и простого парня из провинциального города стала одним из самых популярных сериалов в России в 2025 году. Премьера продолжения, получившего название «Ландыши. Вторая весна», состоится в онлайн-кинотеатре Wink 1 января.

Фото: кадр со съемок сериала «Ландыши. Вторая весна»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

ТНТ готовит переосмысление «Мастера и Маргариты» в качестве следующего новогоднего фильма
Подробнее
СТС рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее
НТВ рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее
«Союзмультфильм» и все-все-все…: прогноз предстоящей «новогодней битвы»
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги 2025 года
Подробнее
Анимационная лента Константина Бронзита попала в шорт-лист премии «Оскар»
Подробнее
КИОН рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее
Крис Эванс возвращается в Marvel
Подробнее
Короткометражный фильм Александра Молочникова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Подробнее
Джеймс Кэмерон уже разрабатывает нового «Терминатора»
Подробнее
ИРИ открыл прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Warner Bros. откажется от нового предложения Paramount в пользу Netflix
Подробнее
YouTube приобрел права на трансляцию премии «Оскар»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 декабря 2025 года
Подробнее
Wildberries планирует запуск собственного онлайн-кинотеатра
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Елки 12» вырвались вперед
Подробнее
Касса России: «Невероятные приключения Шурика» оказались на вершине
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 декабря
Подробнее
Мировые кассовые сборы кинотеатров составят $35 млрд в 2026 году
Подробнее
Официальная касса России: успешные приключения Шурика
Подробнее

Новости по теме

Wink объявил победителей хакатона AI Challenge
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря
Подробнее
«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2025 года
Подробнее
Александр Петров исполнит главную роль в третьем сезоне «Фишера»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериалов
Подробнее