Предварительная касса четверга: «Горничная» вырвалась в лидеры на четвертой неделе проката

Автор: Георгий Романов

30 января 2026

Лучшей новинкой стал фильм-катастрофа «Гренландия 2: Миграция»

По предварительным данным, лидером четверга стал американский триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG), который взобрался на пьедестал на четвертой неделе проката. Релиз заработал порядка 22 млн рублей и должен пополнить свою копилку еще на 160-170 млн рублей по итогу уикенда. По данным ЕАИС, за четверг на картину было продано в районе 40 тысяч билетов.

Лучшей из новинок стал фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (GF). Проект с Джерардом Батлером освоил около 9,5 млн рублей в первый день проката, что позволило ему занять третье место таблицы. К концу недели лента может заработать 65-70 млн рублей. Посещаемость составила в районе 18,3 тысяч зрителей. 

Отечественная комедия КОММЕНТИРУЙ ЭТО (CP) стартовала с пятой строчки чарта с результатом в районе 6,5 млн рублей. За четыре дня проката в ее копилке должно оказаться примерно 45-50 млн рублей. 

Замкнула десятку лучших еще одна российская комедия ПАПА МОЖЕТ (NKI). Заработанные ей 1,5 млн рублей должны превратиться в 10-12 млн рублей к вечеру воскресенья. 

Остальные новинки не смогли пробиться в топ-10 лучших релизов четверга.

Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ

