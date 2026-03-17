Обзор новинок проката на уикенде 19–22 марта

За внимание детской аудитории в ближайший уикенд поборются сразу два релиза. За плечами ДОМОВЕНКА КУЗИ 2 (AK) – уже заявивший себя успешный бренд, расширение полюбившейся детьми вселенной с добавлением как новых героев, так и новых злодеев, и массивная поддержка ТНТ. Лента может рассчитывать на стартовые сборы на уровне первой части (222 млн рублей и 626 тысячи зрителей) и ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ (227 млн рублей и 734 тысячи зрителей), выходившего в близкие к текущим даты.

ДОКТОР ГАФ (CP) предлагает зрителям новое приключение, однако опирается на обилие говорящих животных в кадре и потенциальное узнавание со стороны родителей, которым история ветеринара напомнит и Доктора Айболита, и доктора Дулиттла. Кроме того, Сергей Гармаш уже известен в образе ворчливого, но доброго деда благодаря двум частям ЧЕБУРАШКИ. Все эти факторы позволяют прогнозировать сборы на уровне ЯГИ НА НАШУ ГОЛОВУ (94,6 млн рублей и 253 тысячи зрителей на старте) и ВОЗВРАЩЕНИЯ ПОПУГАЯ КЕШИ (69,4 млн рублей и 222 тысячи зрителей после первых выходных).

В жанре триллера будут также представлены две картины с участием узнаваемых актеров, однако ориентированные на разную аудиторию. Британский релиз НА ЦЕПИ (VLG) предлагает заведомо жестокую историю перевоспитания преступника не менее преступными методами и вправе рассчитывать на внимание со стороны как мужчин, так и женщин. Это позволяет предположить сборы, сопоставимые с проектами ЗАПАДНЯ (20,4 млн рублей и 40 тысяч зрителей на старте) и НА КРАЮ (13,5 млн рублей и 39,5 тысяч зрителей за первый уикенд).

Дмитрий Некрасов: «Важной особенностью становится уместный юмор: его заметно больше, чем можно ожидать от заявленного триллера, и он органично разряжает напряжение, не разрушая драматическую интонацию. Итоговое впечатление усиливает финал: неоднозначная развязка почти гарантированно разделит аудиторию на два лагеря, но именно за счет этого картина не оставляет зрителя равнодушным и надолго удерживает послевкусие».

А вот французский психологический детектив ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ (PVZGL) явно выглядит более привлекательным именно для женской аудитории благодаря исполнительнице главной роли Джоди Фостер и сюжетному движку, в основе которого лежит не столько детективная интрига, сколько история межличностных отношений. Кассовыми ориентирами можно назвать такие триллеры, как ЧЕРНЫЙ ЯЩИК (9,2 млн рублей и 21 тысяча зрителей) и МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (8,6 млн рублей и 23,3 тысячи зрителей за первые выходные).

Вероника Скурихина: «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ – тот тип кино, которому идеально подходит эпитет «очаровательное». Это история о взрослой, состоявшейся, умной женщине с четкими принципами, которую выбивает из колеи неординарная ситуация. И то, как она с ней справляется и какие выводы делает из своих приключений, едва ли не больший детектив, чем само расследование».

В числе перевыпусков на этой неделе ОСТРОВ (К24) Павла Лунгина. А ценители истории кино должны оценить документальный фильм ЛАЙЗА МИНЕЛЛИ: НЕВЕРОЯТНАЯ, НО ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (RUR).

Также в прокат выйдут фильм ужасов АСТРАЛ. ШКОЛА КОШМАРОВ (KNLG), драмеди с фестиваля «Маяк» КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (PNR), комедийный боевик КИЛЛЕР НА ВСЮ ГОЛОВУ (SBF) и компиляция серий аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ 2 (PNR).

Главным драйвером пиратского сегмента останется мультфильм Pixar ПРЫГУНЫ.

17.03.2026 Автор: Вероника Cкурихина