Предварительная касса четверга: «Наследник» вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

13 марта 2026

Хоррор «Инферно» стал единственной новинкой, попавшей в топ-10

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стал комедийный триллер НАСЛЕДНИК (VLG). Американский проект записал на свой счет около 7,2 млн рублей (11,9 тыс зрителей), что по итогу недели должно дать примерно 45-50 млн рублей.

Не исключено, что по итогу уикенда лидерство у фильма с Гленном Пауэллом в главной роли могут перехватить семейные холдоверы СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK) и ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI). 

Единственной новинкой уикенда, попавшей в топ-10, стала мексиканская лента ИНФЕРНО (WP). В первый день проката релиз заработал 1,4 млн рублей, что может превратиться в 8-10 млн рублей к концу недели. 

Фото: кадр из фильма НАСЛЕДНИК

