top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Кристофер Маккуори снимет нового «Конана» с Арнольдом Шварценеггером

Кристофер Маккуори снимет нового «Конана» с Арнольдом Шварценеггером

Автор: Илья Кувшинов

9 марта 2026

Об этом заявил сам актер

Похоже, новый фильм о воине-варвар Конане все-таки в работе. Арнольд Шварценеггер сообщил в интервью порталу TheArnoldFans, что у картины появился режиссер и сценарист – им станет Кристофер Маккуори.

«Студия только что наняла невероятного режиссера и сценариста, который сделал последние четыре фильма с Томом Крузом. Он будет работать над КОРОЛЕМ КОНАНОМ в качестве автора сценария и постановщика. Проект готовится с учетом моего возраста», – заявил актер.

Шварценеггер также поделился деталями сюжета грядущей ленты. По его словам, это история о том, как после многолетнего царствования Конана заставляют покинуть королевство. Без него, конечно же, возникает конфликт, поэтому обстоятельства вынуждают героя вернуться и снова взяться за меч.

Стоит отметить, что проект находится в разработке уже более 20 лет – в разные годы им должны были заниматься как режиссер оригинала Джон Милиус, так и постановщики МАТРИЦЫ сестры Вачовски.

Фото: промо фильма КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Нюрнберг»
Подробнее
Okko рассказал о новинках марта
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках марта
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы снова возглавили прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 марта
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках марта
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Царевна-лягушка 2» опередила «Новую тещу»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 марта
Подробнее
Страх и ненависть в Берлине
Подробнее
Мировая премьера «Минотавра» Андрея Звягинцева может состояться на Каннском кинофестивале
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Новая теща» и «Царевна-лягушка 2» возглавили прокат
Подробнее
«Яндекс» и VK станут посредниками для передачи данных об активности пользователей стримингов
Подробнее
«ON Медиа» подвел итоги за четвертый квартал и весь 2025 год
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2-8 марта 2026 года
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
ФАС назвала размещение рекламы в Telegram и YouTube незаконным
Подробнее
Стала известна дата проведения и жюри Премии Художественного театра
Подробнее
Николай Буц станет новым гендиректором «Кинопоиска»
Подробнее
Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри
Подробнее