Кристофер Маккуори снимет нового «Конана» с Арнольдом Шварценеггером

Об этом заявил сам актер

Похоже, новый фильм о воине-варвар Конане все-таки в работе. Арнольд Шварценеггер сообщил в интервью порталу TheArnoldFans, что у картины появился режиссер и сценарист – им станет Кристофер Маккуори.

«Студия только что наняла невероятного режиссера и сценариста, который сделал последние четыре фильма с Томом Крузом. Он будет работать над КОРОЛЕМ КОНАНОМ в качестве автора сценария и постановщика. Проект готовится с учетом моего возраста», – заявил актер.

Шварценеггер также поделился деталями сюжета грядущей ленты. По его словам, это история о том, как после многолетнего царствования Конана заставляют покинуть королевство. Без него, конечно же, возникает конфликт, поэтому обстоятельства вынуждают героя вернуться и снова взяться за меч.

Стоит отметить, что проект находится в разработке уже более 20 лет – в разные годы им должны были заниматься как режиссер оригинала Джон Милиус, так и постановщики МАТРИЦЫ сестры Вачовски.

Фото: промо фильма КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ