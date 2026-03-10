Обзор новинок проката на уикенде 12-15 марта

Главной новинкой уикенда и предложением для семейной аудитории станет французский фильм МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ (EXP). Популярные французские комики и Жан Рено разыгрывают историю, центром которой является забавный CGI-зверек. А в озвучке задействован популярный российский стендапер Алексей Щербаков. Учитывая, что лента выходит на второй неделе проката продолжения более народной ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ, стартовые сборы можно прогнозировать на уровне таких семейных релизов «Экспоненты Фильм», как КОТ И ПЕС (32,1 млн рублей и 104 тысячи зрителей) и ОЧИ (28,6 млн рублей и 64,6 тысяч зрителей).

Ценители российского арт-мейнстрима могут обратить внимание на драмеди ЖЕМЧУГ (CAO). История об адаптации приемного ребенка в семье показана в этой картине с фантазией и деликатным юмором, а в главных ролях задействованы звезды отечественного кино: Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов и Ирина Пегова. Фильм уже успешно показал себя на фестивалях, получив призы именно зрительских симпатий, поэтому может ориентироваться на сборы таких близких по духу картин, как МАМЕ СНОВА 17 (26,9 млн рублей и 73,8 тысяч зрителей на старте) и СЕМЬЯНИН (17,6 млн рублей и 37,5 тысяч зрителей за первые выходные).

Взрослая аудитория, предпочитающая сложнопостановочное кино, оценит драму в историческом сеттинге ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ (PRD). Первый фильм выходил в российский прокат 13 лет назад, поэтому сложно рассчитывать на фанбазу. Однако новая лента не имеет к нему жесткой привязки и может быть расценена как самостоятельный сюжет в антураже европейского Раннего Средневековья, рассказывающий через приключения талантливого врачевателя историю мирового масштаба. Кассовыми ориентирами являются ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ (10,3 млн рублей и 19,8 тысяч зрителей на старте) и ПАДЕНИЕ КОРОНЫ (6,6 млн рублей и 10,1 тысяч зрителей за первый уикенд).

В числе перевыпусков на этой неделе – российский фильм ужасов ПРИКОСНОВЕНИЕ (CIPA), а взыскательная публика с 14 марта может посмотреть киноверсию музыкального спектакля Терезы Дуровой ПРИНЦ И НИЩИЙ (KAP).

Также в прокат выйдут фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ СУМЕРЕК (RR), хоррор ИНФЕРНО (WP), мелодрама КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ (KNT), еще одна мелодрама, но с элементами фэнтези МОЙ ПАРЕНЬ, МАНЕКЕН (SBF) и боевик с Джеки Чаном ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ (KNM).

Флагманом пиратского сегмента на этой неделе станет мультфильм Pixar ПРЫГУНЫ. За счет отличного «сарафана», уже складывающегося в мировом прокате, он может достаточно активно привлечь семейную аудиторию, следящую за зарубежными новинками.

Фото: кадр из фильма МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ

10.03.2026 Автор: Вероника Скурихина