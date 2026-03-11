Стивен Спилберг возглавил список знаменитостей-миллиардеров Forbes за 2025 год

Состояние режиссера оценивается в $7,1 млрд

Forbes составил топ знаменитостей, чьей состояние в прошлом году превысило 1 млрд долларов. Всего в список попали 22 представителей кино и телевидения, музыкантов, спортсменов.

Рейтинг возглавил Стивен Спилберг – состояние постановщика оценивается в $7,1 млрд. Издание напомнило, что режиссер до сих пор получает отчисления от каждого проданного билета в тематических парках Universal. В мае в мировом прокате дебютирует новая работа Спилберга – научно-фантастический триллер ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ.

На второе место опустился Джордж Лукас ($5,2 млрд). Создатель ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН практически ушел из киноиндустрии после сделки с Disney по продаже Lucasfilm в 2012 году. Сейчас кинематографист занимается благотворительностью и развитием музея Lucas Museum of Narrative Art, который должен открыться в Лос-Анджелесе в этом году.

Бронза вновь досталась Майклу Джордану ($4,3 млрд). В 2015 году баскетболист стал первым спортсменом-миллиардером, заработав подобную сумму благодаря партнерству с брендами вроде Nike, Hanes и Gatorade.

Также в списке самых богатых знаменитостей оказались Винс Макмэн ($3,6 млрд), Опра Уинфри ($3,2 млрд), Jay-Z ($2,8 млрд), Тейлор Свифт ($2 млрд), Ким Кардашьян ($1,9 млрд), Питер Джексон ($1,9 млрд) и Мэджик Джонсон ($1,6 млрд).

Фото: кадр со съемок фильма ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ