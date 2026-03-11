В Москве пройдет кинофестиваль «Сделано женщинами»

Программную дирекцию смотра возглавит кинокритик Ная Гусева

Ассоциация женщин кинопродюсеров в России (WRAP) учредила международный кинофестиваль «Сделано женщинами», посвященный фильмам, созданным женщинами-кинематографистами.

Мероприятие пройдет в Москве в сети кинотеатров «КАРО 11 Октябрь» с 8 по 12 июля. В рамках смотра запланирован показ десяти полнометражных игровых фильмов, а также деловая программа, посвященная актуальным вопросам современной киноиндустрии.

Фестиваль инициирован продюсерами Катериной Михайловой, Тамарой Богдановой, Анной Шалашиной, Полиной Шлихт и Катериной Голубевой-Польди. Программную дирекцию возглавит кинокритик Ная Гусева.

Прием заявок на участие откроется 15 марта и продлится до 1 июня. На рассмотрение допускаются полнометражные игровые фильмы, завершенные не ранее 1 января 2023 года и в создании которых женщины занимали не менее двух ключевых творческих должностей – режиссера, продюсера, сценариста, оператора-постановщика, композитора или монтажера.

Фото: пресс-служба фестиваля