  • Стал известен состав жюри конкурса ИИ-анимации к юбилею «Союзмультфильма»

Автор: БК

11 марта 2026

Возглавит его генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев

«Сбер», «Союзмультфильм» и «Школа 21» представили состав экспертного совета Всероссийского конкурса анимации «Ну, ИИ, погоди!», приуроченного к 90-летнему юбилею киностудии.

Председателем стал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев. Определить победителей ему помогут председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, медиапродюсер и основатель первого в России конкурса AI-фильмов «MyFilm48» Павел Перегудов, продюсер и создатель AI-персонажа «Снегурочка» Саша Комович, управляющий директор Сбера Олег Кузьмин, заместитель директора «Школы 21» Кристина Граль, заместитель директора АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая и другие.

Напомним, что прием конкурсных работ открыт до 10 апреля. Победитель получит приз в размере 1 млн рублей. Более подробная информация доступна на официальном сайте конкурса.

