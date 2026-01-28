top banner
«Союзмультфильм» планирует открыть несколько парков развлечений

Автор: Илья Кувшинов

28 января 2026

Отмечается, что для реализации проектов необходима господдержка

«Союзмультфильм» рассматривает возможность открытия больших крытых парков развлечений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представители студии напомнили, что «Союзмультфильм» разрабатывает концепции парковых зон под индивидуальные проекты. В частности, были разработаны концепции проектов на горном курорте «Манжерок» и в Благовещенске.

Параллельно с этим компания обсуждает открытие зоны еще в одном уличном парке и трех-четырех крытых парков площадью от 3500 кв. м на горизонте трех лет.

«Вместе с тем, несмотря на исключительную важность и эффективность, стоит отметить, что указанные проекты требуют значительного количества инвестиций, и их реализация в текущей ситуации не видится возможной без государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне», – отметили в пресс-службе.

«Союзмультфильм» уже несколько лет занимается развитием направления парков, в ее структуре несколько лет назад был организован соответствующий департамент.

