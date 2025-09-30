top banner

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Автор: Илья Кувшинов

30 сентября 2025

Детали сделки в компании раскрыть отказались

Государство осуществило приватизацию киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год.

В документе говорится, что поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 млрд рублей, что в основном связано с поступлениями от приватизации АО «Киностудия «Союзмультфильм».

Представитель «Союзмультфильма» подтвердил РБК факт приватизации киностудии, однако детали в компании раскрыть отказались, сославшись на то, что сделка «содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной».

Отмечается, что студия находилась в плане приватизации с 2009 года. Эксперты утверждают, что стоимость пакета акций «Союзмультфильма» с учетом прав на библиотеку оценивается не менее чем в 1,2-1,3 млрд рублей.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
ИРИ представил новинки сезона 2025-2026 годов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» забрал золото чарта
Подробнее
Касса четверга: «Август» стал лидером проката
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале в Китае
Подробнее
Основатели «Атмосферы Кино» запустили компанию по реализации цифровых и телевизионных прав
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов
Подробнее
Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане
Подробнее
Фонд кино продлил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Власти Москвы возместят затраты на продвижение фильмов с традиционными ценностями
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Подробнее
В Якутии введут систему кинорибейтов
Подробнее
Стали известны дата и место проведения церемонии вручения Дальневосточной кинопремии
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 сентября 2025 года
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
В Екатеринбурге стартовал кинофестиваль «Одна шестая»
Подробнее
Официальная касса России: прогулка с Дракулой
Подробнее
В Москве состоялась презентация нового сезона СТС: фоторепортаж
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 25–28 сентября
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Берлинская жара»
Подробнее

Новости по теме

Студия «Союзмультфильм» рассказала о грядущих планах на партнерском саммите
Подробнее
«Союзмультфильм» рассказал о своем участии в «Слете аниматоров»
Подробнее
«Союзмультфильм» проиграл суд из-за прав на Чебурашку в Японии
Подробнее
НТВ, «Союзмультфильм» и Кинокомпания ТЕМП сделают полнометражную версию «Ну, погоди!»
Подробнее
«Союзмультфильм» договорился о сотрудничестве с китайским холдингом China Media Group
Подробнее