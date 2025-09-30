Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Детали сделки в компании раскрыть отказались

Государство осуществило приватизацию киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год.

В документе говорится, что поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 млрд рублей, что в основном связано с поступлениями от приватизации АО «Киностудия «Союзмультфильм».

Представитель «Союзмультфильма» подтвердил РБК факт приватизации киностудии, однако детали в компании раскрыть отказались, сославшись на то, что сделка «содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной».

Отмечается, что студия находилась в плане приватизации с 2009 года. Эксперты утверждают, что стоимость пакета акций «Союзмультфильма» с учетом прав на библиотеку оценивается не менее чем в 1,2-1,3 млрд рублей.