Студия «Союзмультфильм» рассказала о грядущих планах на партнерском саммите

Фильм про Кота Матроскина, вселенная персонажей Чуковского, «Чайка» в стиле аниме и многое другое

16 сентября в концертном зале «Академия» состоялся партнерский саммит «Союзмультфильма» – ежегодное событие, на котором представители студии рассказывают об успехах и делятся планами на будущее. Вечер открыла председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

В 2024 году «Союзмультфильм» стал лидером среди всех анимационных студий в России по выручке, несмотря на то, что в 2021 году занимала четвертое место. Это стало возможным благодаря развитию новых направлений бизнеса, в том числе парков, офлайн мероприятий, игр, подкастов и росту доходов ТВ канала. Проекты студии суммарно собрали 111 млн просмотров на ТВ (40% зрителей принес регулярный слот проектов студии на Первом канале). В интернете количество просмотров превысило 1 млрд просмотров. Слащева напомнила, что студия является лидером по объему анимационной библиотеки – более 380 часов.

Председатель Совета директоров также объявила о том, что «Союзмультфильм» запускает новое направление деятельности по дистрибуции и продвижению международных проектов. Первым из них станет мультсериал «Маугли и Акира», созданный сингапурской компанией PowerKids Entertainment в сотрудничестве с BeIN (Катар), Dea Planeta (Латинская Америка), Telegael (Ирландия) и TwelveP Animation (ОАЭ). В центре повествования шоу – воспитанный волками мальчик Маугли, который находит друзей в лице медведя Балу, черной пантеры Багиры, а также нового персонажа – девочки Акиры. Вместе они исследуют захватывающий мир джунглей, учатся дружить и защищать друг друга.

Затем речь пошла о полнометражных проектах – трейлерами гостям мероприятия представили два ближайших релиза, которые дебютируют в кинотеатрах уже 1 января 2026 года: ЧЕБУРАШКА 2 и ПРОСТОКВАШИНО. «В ближайшие два года на больших экранах будет самый настоящий парад легендарных героев "Союзмультфильма". В партнерстве с кинопроизводителями мы создадим множество игровых лент, похожих на то, что вы видели сейчас», – подчеркнула Слащева и перешла к следующей новости.

«Союзмультфильм» принял решение выделить игровое кино в направление – в структуре киностудии было организовано соответствующее подразделение, которое возглавила Нелли Яралова, в прошлом занимавшая позиции генерального продюсера в кинокомпаниях «Амедиа» и 1-2-3 Production. Она подтвердила слова Слащевой и напомнила о картинах ВИННИ ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ (25 марта 2027 года), УМКА (3 декабря 2026 года) и полнометражном НУ, ПОГОДИ! (2027 год), создающихся совместно с партнерами студии. По словам Яраловой, часть из них найдут свое развитие как франшизы с несколькими частями.

Первым оригинальным игровым проектом «Союзмультфильма» станет картина МАТРОСКИН. НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ. Ожидается, что лента расскажет о ранних годах жизни Кота Матроскина, о том, как он встретил Профессора, обрел дом и научился говорить. Над сценарием фильма работает Олег Маловичко (ПРИТЯЖЕНИЕ, ЛЕД, «Трасса»). Съемки ленты должны начаться в 2026 году, но одной частью дело не ограничится – студия рассчитывает, что проект станет франшизой, и Коту Матроскину будут посвящены еще несколько игровых проектов.

Еще одна франшиза, которую «Союзмультфильм» разрабатывает вместе с Олегом Маловичко и продюсерской компанией «Яр&Ko» – вселенная персонажей Корнея Чуковского. В ее основу лягут 11 произведений писателя: в частности, «Мойдодыр», «Тараканище», «Крокодил», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе» и другие. В планах создание разных форматов – игровое кино, анимация, игры, комиксы. Сообщается, что Маловичко почти закончил работу над сценарием первого полнометражного фильма.

В числе других полнометражных проектов, над которыми работает студия – полнометражная сага ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ по произведениям Юлии Ивановой, мультфильм МАЛУША по мотивам одноименной книги Олега Роя, а также масштабная супергеройская франшиза ОРДЕН АЛОЙ ЗВЕЗДЫ, которая разрабатывается совместно с писателем Сергеем Лукьяненко и онлайн-кинотеатром Okko.

Помимо этого, совместно с компанией Dikidigital «Союзмультфильм» готовит полнометражный анимационный фильм ЧАЙКА по пьесе Антона Чехова, который будет выполнен в стилистике аниме. В центре сюжета – история молодых мечтателей Кости Треплева и Нины Заречной, которые сталкиваются со взрослой жизнью. Сейчас картина находится на стадии препродакшна.

Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская уделила внимание анимационным сериалам студии. Сперва речь пошла об уже существующих IP – сериалах «Чемпионы», «Ну, погоди!», «Приключения Пети и Волка» и «Простоквашино». Суммарное количество просмотров последнего на YouTube за минувший год составило около 213 млн, а на ТВ, свою очередь, сериал смотрели около 76 млн человек.

Уже в октябре в телеканале «СОЛНЦЕ», а также на платформах Okko и Wink дебютирует мультсериал «Чебурашка». Осетинская отметила, что проект не имеет ничего общего с полнометражными фильмами, а является развитием вселенной советских кукольных мультфильмов Романа Качанова. По сюжету, Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро Добрых дел», чтобы безвозмездно помогать всем, кому нужна помощь, однако эта идея не нравится старухе Шапокляк. В планах у «Союзмультфильма» уже более 52 серий.

В 2026 году зрителей ждет мультсериал «Крошки», который станет продолжением одноименного спешала, где Винни, Матроскин, Львенок и Попугай Кеша появились в образах малышей. Осетинская отметила, что у короткометражки сейчас более 18 млн просмотров на YouTube. Ожидается, что в мультсериале для самых маленьких также появился Волчонок и другие очаровательные герои.

Еще один проект, который «Союзмультфильм» делает совместно с компанией Dikidigital и «Плюс Студией» – подростковый мультсериал «Тин». По словам генерального продюсера студии, это «дерзкий сериал на актуальную тему – о навязчивых идеалах». Релиз запланирован в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» на следующий год.

Фото: «Союзмультфильм»