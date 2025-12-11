Студия KIONFILM готовит экранизацию «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина
Автор: БК
11 декабря 2025
Сценарий для новой картины напишет Владимир Васильев
Еще одной экранизацией творчества А.С. Пушкина на экранах станет больше – студия KIONFILM («ON Студия») начинает работу над семейным фильмом СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ.
Ожидается, что первая полнометражная экранизация известной сказки станет большим кинопроектом, в котором классический сюжет получит современное визуальное воплощение.
Сценарий для новой картины напишет Владимир Васильев («Беспринципные», «Красная поляна»). Остальные подробности – в том числе сюжет и команда проекта – пока держатся в секрете.
Дополнительная информация о проекте будет раскрыта по мере его разработки.
Фото: иллюстрация к сказке «Сказки о рыбаке и рыбке»
Самое читаемое
Okko рассказал о новинках декабряПодробнее
Касса четверга: полнометражный «Человек-бензопила» возглавил прокатПодробнее
AFI назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 годаПодробнее
Netflix приступил к эксклюзивным переговорам насчет покупки Warner Bros. DiscoveryПодробнее
Netflix покупает Warner Bros. за $82,7 млрдПодробнее
Телеканал ТВ-3 представил проекты сезона 2025-2026 годовПодробнее
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании мультфильмовПодробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 25/26» представил финальную программуПодробнее
«Звездные войны» вернутся в кинопрокат в первозданном видеПодробнее
Предварительная касса четверга: «Человек-бензопила» вырвался в лидерыПодробнее
Netflix подготовил отчет о культуре смотрения онлайн-платформ среди зумеров и миллениаловПодробнее
НМГ заключила соглашения о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями ИндииПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 декабря 2025 годаПодробнее
Кинофестиваль «Зимний» раздал наградыПодробнее
Антон Калинкин, Инесса Юрченко и Наталия Гугуева удостоены премии Гильдии продюсеров РоссииПодробнее
Стала известна дата церемонии вручения премии АПКиТ в 2026 годуПодробнее
На фестивале «Зимний» прошел кинорынок авторского киноПодробнее
Вопрос ценыПодробнее
Касса России: «Волчок» оказался в лидерахПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 декабряПодробнее