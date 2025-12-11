Студия KIONFILM готовит экранизацию «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина

Сценарий для новой картины напишет Владимир Васильев

Еще одной экранизацией творчества А.С. Пушкина на экранах станет больше – студия KIONFILM («ON Студия») начинает работу над семейным фильмом СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ.

Ожидается, что первая полнометражная экранизация известной сказки станет большим кинопроектом, в котором классический сюжет получит современное визуальное воплощение.

Сценарий для новой картины напишет Владимир Васильев («Беспринципные», «Красная поляна»). Остальные подробности – в том числе сюжет и команда проекта – пока держатся в секрете.

Дополнительная информация о проекте будет раскрыта по мере его разработки.

Фото: иллюстрация к сказке «Сказки о рыбаке и рыбке»