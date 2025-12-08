top banner

Телеканал ТВ-3 представил проекты сезона 2025-2026 годов

Автор: БК

8 декабря 2025

Одной из новинок станет приключенческий проект «Дубровский. Зорро в России»

5 декабря в московском ДК «Кристалл» состоялась презентация нового сезона телеканала ТВ-3, где были представлены главные новинки, а также элементы обновленной визуальной стратегии канала.

Первым на сцене выступил генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов, который подвел итоги года и обозначил стратегию развития. Он напомнил, что канал показывает стабильный рост: +26% по базовой доле, более +60% в дневном блоке будней и +31% в прайме выходных.

«Эти цифры – результат не случайностей и не удачи. Это следствие той большой работы, которую мы проделали вместе Александром Жаровым, Тиной Канделаки и конечно же моей командой: продюсерские группы, PR, маркетинг, промо, дизайн, digital. Канал сегодня строится как бренд с четкой архитектурой, и в основе этой архитектуры – тетраэдр. Его грани – «Места силы», «Супергерои» и прикладные проекты. И когда у канала появляется цельная стратегия и узнаваемая интонация, это начинает отражаться на всем вокруг. Это значит, что мы растем не только в цифрах, но и в репутации», – подчеркнул он.

Одной из главных новинок грядущего сезона станет большой приключенческий проект «Дубровский. Зорро в России». Гостям показали ролик и актерский состав, в который вокшли Олег Гаас, Александр Семчев, Сергей Городничий, Марина Ворожищева, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Павел Сборщиков, Антон Богданов, Иван Иванович, Маргарита Аброськина, Алим Хоконов и Дарья Коныжева.

Обухов также сообщил, что в новом сезоне будет усилена прикладная линейка ТВ-3 – проекты о доме, семье и реальной повседневной жизни. В частности, готовятся легкая соревновательная программа о региональных кухнях «Гастро-экспедиция» с Михаилом Стогниенко; честная экономика флиппинга «Ремонт на миллион»; а также тревел-шоу «Дома вкуснее» и «С батей на рыбалку».

Сериальную линейку и новые премьеры представила руководитель направления производства телефильмов Ольга Ермакова. Она подчеркнула, что ТВ-3 в последние два года выстроил собственную вселенную и расширил географию съемок. В числе грядущих премьер 2026 года – «Ангел», «Террикон», «Зов русалки», «Менталистка», «Колдунья», «Возвращенец». Ермакова также добавила, что канал продолжит развивать флагманские вселенные «Ронина», «Кордона» и «Лисы».

Маркетинговую стратегию ТВ-3 раскрыла директор по маркетингу Елена Голдаева, сделав акцент на айдентике и интеграции брендов в эфир. В частности, речь пошла и о кроссовере канала с Bubble Comics: гостям впервые показали эксклюзивную обложку комикса «Союз трех: Эксперимент Грина», а также представили новые цифровые кейсы, AR-механики и обновленные id-пакеты.

Фото: пресс-служба ТВ-3

