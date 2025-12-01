top banner

Премия «Белый слон» объявила номинантов

Автор: БК

1 декабря 2025

Лидером по количеству упоминаний стал мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина»

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила шорт-лист за 2025 год.

Лидером по количеству упоминаний (10) стал мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА Феликса Умарова.

Полный список номинантов

Лучший игровой полнометражный фильм
ВЕТЕР (реж. Сергей Члиянц)
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА (реж. Рауль Гейдаров)
ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (реж. Сергей Малкин)
КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (реж. Софья Райзман)
ЛЕРМОНТОВ (реж. Бакур Бакурадзе)
НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ (реж. Светлана Проскурина)
ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (реж. Феликс Умаров)

Лучший сериал
• «Аутсорс» (реж. Душан Глигоров)
• «Бар «Один звонок» (реж. Сергей Филатов)
• «Дыши» (реж. Анна Кузнецова)
• «Пингвины моей мамы», 2-й сезон (реж. Надежда Степанова)
• «Подслушано в Рыбинске» (реж. Петр Тодоровский)
• «Путешествие на Солнце и обратно» (реж. Роман Михайлов)

Лучшая режиссерская работа
• Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)
• Сергей Малкин (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Светлана Проскурина (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)
• Соня Райзман (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)
• Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Сергей Члиянц (ВЕТЕР)

Лучший сценарий
• Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)
• Нина Волова (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)
• Екатерина Мавроматис, Дана Жанэ (БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ)
• Василий Зоркий, Андрей Курганов при участии Феликса Умарова (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Петр Луцик, Алексей Саморядов при участии Сергея Члиянца (ВЕТЕР)
• Сергей Малкин, Юлиана Кошкина (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Екатерина Тирдатова (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)

Лучшая операторская работа
• Данила Горюнков (ВЕТЕР)
• Александр Красновский (ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ)
• Олег Лукичев (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)
• Павел Фоминцев (ЛЕРМОНТОВ)
• Алишер Хамидходжаев (ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ)
• Михаил Хасая (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая работа художника
• Алексей Падерин, Сергей Зайков (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Павел Свинцов (ВОЛКИ)
• Сергей Филенко (ВЕТЕР)
• Василий Харлампием (ДЕЛИРИУМ)
• Ольга Хлебникова (ЛЕРМОНТОВ)
• Ольга Хлебникова (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)

Лучшая музыка
• Михаил Афанасьев (КРАСНЫЙ ШЕЛК)
• Александр Демьянов (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Райан Оттер (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Дмитрий Павлов (ВЕТЕР)
• Тео Тао (БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ)
• Дарья Чаруша (МУЖУ ПРИВЕТ)

Лучший звук
• Борис Войт (ЛЕРМОНТОВ)
• Евгений Горяинов (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)
• Рустам Медов (СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ)
• Иван Рипс (ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ)
• Алексей Самоделко (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Александр Феденев (ВЕТЕР)

Лучшая главная мужская роль
• Ван Бин (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)
• Юра Борисов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Кузьма Котрелев (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Артем Кошман (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА)
• Илья Озолин (ЛЕРМОНТОВ)
• Александр Паль (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)
• Денис Парамонов (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Гоша Токаев (СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ)

Лучшая главная женская роль
• Мария Карпова (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)
• Анастасия Куимова (БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ)
• Евгения Леонова (СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ)
• Мария Леонова (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)
• Мария Мацель (ДОГГИ)
• Анжелика Неволина (ДЕЛИРИУМ)
• Юлия Пересильд (МУЖУ ПРИВЕТ)

Лучшая мужская роль второго плана
• Олег Васильков (ВЕТЕР)
• Сергей Гилев (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Антон Кузнецов (ГЕЛЯ)
• Александр Робак (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)
• Евгений Романцов (ЛЕРМОНТОВ)
• Константин Хабенский (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Евгений Цыганов (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)

Лучшая женская роль второго плана
• Паулина Андреева (АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС)
• Вера Енгалычева (ЛЕРМОНТОВ)
• Дарья Коныжева (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)
• Наталья Павленкова (ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ)
• Маша Раскина (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)
• Джульетта Степанян (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА)

Лучший полнометражный игровой дебют
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА (реж. Рауль Гейдаров)
ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (реж. Сергей Малкин)
КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (реж. Софья Райзман)
ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (реж. Феликс Умаров)
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ (реж. Стася Толстая)
СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ (реж. Игорь Марченко)
ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ (реж. Нина Волова)

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

