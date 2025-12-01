Премия «Белый слон» объявила номинантов

Лидером по количеству упоминаний стал мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина»

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила шорт-лист за 2025 год.

Лидером по количеству упоминаний (10) стал мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА Феликса Умарова.

Полный список номинантов

Лучший игровой полнометражный фильм

• ВЕТЕР (реж. Сергей Члиянц)

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА (реж. Рауль Гейдаров)

• ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (реж. Сергей Малкин)

• КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (реж. Софья Райзман)

• ЛЕРМОНТОВ (реж. Бакур Бакурадзе)

• НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ (реж. Светлана Проскурина)

• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (реж. Феликс Умаров)

Лучший сериал

• «Аутсорс» (реж. Душан Глигоров)

• «Бар «Один звонок» (реж. Сергей Филатов)

• «Дыши» (реж. Анна Кузнецова)

• «Пингвины моей мамы», 2-й сезон (реж. Надежда Степанова)

• «Подслушано в Рыбинске» (реж. Петр Тодоровский)

• «Путешествие на Солнце и обратно» (реж. Роман Михайлов)

Лучшая режиссерская работа

• Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)

• Сергей Малкин (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

• Светлана Проскурина (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)

• Соня Райзман (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)

• Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Сергей Члиянц (ВЕТЕР)

Лучший сценарий

• Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)

• Нина Волова (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)

• Екатерина Мавроматис, Дана Жанэ (БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ)

• Василий Зоркий, Андрей Курганов при участии Феликса Умарова (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Петр Луцик, Алексей Саморядов при участии Сергея Члиянца (ВЕТЕР)

• Сергей Малкин, Юлиана Кошкина (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

• Екатерина Тирдатова (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)

Лучшая операторская работа

• Данила Горюнков (ВЕТЕР)

• Александр Красновский (ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ)

• Олег Лукичев (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)

• Павел Фоминцев (ЛЕРМОНТОВ)

• Алишер Хамидходжаев (ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ)

• Михаил Хасая (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучшая работа художника

• Алексей Падерин, Сергей Зайков (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Павел Свинцов (ВОЛКИ)

• Сергей Филенко (ВЕТЕР)

• Василий Харлампием (ДЕЛИРИУМ)

• Ольга Хлебникова (ЛЕРМОНТОВ)

• Ольга Хлебникова (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)

Лучшая музыка

• Михаил Афанасьев (КРАСНЫЙ ШЕЛК)

• Александр Демьянов (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

• Райан Оттер (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Дмитрий Павлов (ВЕТЕР)

• Тео Тао (БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ)

• Дарья Чаруша (МУЖУ ПРИВЕТ)

Лучший звук

• Борис Войт (ЛЕРМОНТОВ)

• Евгений Горяинов (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)

• Рустам Медов (СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ)

• Иван Рипс (ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ)

• Алексей Самоделко (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Александр Феденев (ВЕТЕР)

Лучшая главная мужская роль

• Ван Бин (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)

• Юра Борисов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Кузьма Котрелев (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

• Артем Кошман (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА)

• Илья Озолин (ЛЕРМОНТОВ)

• Александр Паль (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)

• Денис Парамонов (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

• Гоша Токаев (СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ)

Лучшая главная женская роль

• Мария Карпова (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)

• Анастасия Куимова (БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ)

• Евгения Леонова (СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ)

• Мария Леонова (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)

• Мария Мацель (ДОГГИ)

• Анжелика Неволина (ДЕЛИРИУМ)

• Юлия Пересильд (МУЖУ ПРИВЕТ)

Лучшая мужская роль второго плана

• Олег Васильков (ВЕТЕР)

• Сергей Гилев (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Антон Кузнецов (ГЕЛЯ)

• Александр Робак (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)

• Евгений Романцов (ЛЕРМОНТОВ)

• Константин Хабенский (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

• Евгений Цыганов (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)

Лучшая женская роль второго плана

• Паулина Андреева (АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС)

• Вера Енгалычева (ЛЕРМОНТОВ)

• Дарья Коныжева (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)

• Наталья Павленкова (ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ)

• Маша Раскина (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)

• Джульетта Степанян (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА)

Лучший полнометражный игровой дебют

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА (реж. Рауль Гейдаров)

• ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (реж. Сергей Малкин)

• КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (реж. Софья Райзман)

• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (реж. Феликс Умаров)

• СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ (реж. Стася Толстая)

• СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ (реж. Игорь Марченко)

• ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ (реж. Нина Волова)

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА