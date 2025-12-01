Премия «Белый слон» объявила номинантов
Лидером по количеству упоминаний стал мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина»
Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила шорт-лист за 2025 год.
Лидером по количеству упоминаний (10) стал мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА Феликса Умарова.
Полный список номинантов
Лучший игровой полнометражный фильм
• ВЕТЕР (реж. Сергей Члиянц)
• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА (реж. Рауль Гейдаров)
• ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (реж. Сергей Малкин)
• КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (реж. Софья Райзман)
• ЛЕРМОНТОВ (реж. Бакур Бакурадзе)
• НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ (реж. Светлана Проскурина)
• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (реж. Феликс Умаров)
Лучший сериал
• «Аутсорс» (реж. Душан Глигоров)
• «Бар «Один звонок» (реж. Сергей Филатов)
• «Дыши» (реж. Анна Кузнецова)
• «Пингвины моей мамы», 2-й сезон (реж. Надежда Степанова)
• «Подслушано в Рыбинске» (реж. Петр Тодоровский)
• «Путешествие на Солнце и обратно» (реж. Роман Михайлов)
Лучшая режиссерская работа
• Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)
• Сергей Малкин (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Светлана Проскурина (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)
• Соня Райзман (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)
• Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Сергей Члиянц (ВЕТЕР)
Лучший сценарий
• Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)
• Нина Волова (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)
• Екатерина Мавроматис, Дана Жанэ (БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ)
• Василий Зоркий, Андрей Курганов при участии Феликса Умарова (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Петр Луцик, Алексей Саморядов при участии Сергея Члиянца (ВЕТЕР)
• Сергей Малкин, Юлиана Кошкина (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Екатерина Тирдатова (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)
Лучшая операторская работа
• Данила Горюнков (ВЕТЕР)
• Александр Красновский (ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ)
• Олег Лукичев (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)
• Павел Фоминцев (ЛЕРМОНТОВ)
• Алишер Хамидходжаев (ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ)
• Михаил Хасая (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
Лучшая работа художника
• Алексей Падерин, Сергей Зайков (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Павел Свинцов (ВОЛКИ)
• Сергей Филенко (ВЕТЕР)
• Василий Харлампием (ДЕЛИРИУМ)
• Ольга Хлебникова (ЛЕРМОНТОВ)
• Ольга Хлебникова (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)
Лучшая музыка
• Михаил Афанасьев (КРАСНЫЙ ШЕЛК)
• Александр Демьянов (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Райан Оттер (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Дмитрий Павлов (ВЕТЕР)
• Тео Тао (БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ)
• Дарья Чаруша (МУЖУ ПРИВЕТ)
Лучший звук
• Борис Войт (ЛЕРМОНТОВ)
• Евгений Горяинов (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)
• Рустам Медов (СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ)
• Иван Рипс (ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ)
• Алексей Самоделко (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Александр Феденев (ВЕТЕР)
Лучшая главная мужская роль
• Ван Бин (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)
• Юра Борисов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Кузьма Котрелев (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Артем Кошман (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА)
• Илья Озолин (ЛЕРМОНТОВ)
• Александр Паль (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)
• Денис Парамонов (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Гоша Токаев (СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ)
Лучшая главная женская роль
• Мария Карпова (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)
• Анастасия Куимова (БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ)
• Евгения Леонова (СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ)
• Мария Леонова (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ)
• Мария Мацель (ДОГГИ)
• Анжелика Неволина (ДЕЛИРИУМ)
• Юлия Пересильд (МУЖУ ПРИВЕТ)
Лучшая мужская роль второго плана
• Олег Васильков (ВЕТЕР)
• Сергей Гилев (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Антон Кузнецов (ГЕЛЯ)
• Александр Робак (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)
• Евгений Романцов (ЛЕРМОНТОВ)
• Константин Хабенский (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Евгений Цыганов (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ)
Лучшая женская роль второго плана
• Паулина Андреева (АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС)
• Вера Енгалычева (ЛЕРМОНТОВ)
• Дарья Коныжева (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)
• Наталья Павленкова (ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ)
• Маша Раскина (ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ)
• Джульетта Степанян (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА)
Лучший полнометражный игровой дебют
• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА (реж. Рауль Гейдаров)
• ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (реж. Сергей Малкин)
• КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (реж. Софья Райзман)
• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (реж. Феликс Умаров)
• СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ (реж. Стася Толстая)
• СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ (реж. Игорь Марченко)
• ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ (реж. Нина Волова)
Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА