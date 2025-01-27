top banner

Премия «Белый слон» назвала победителей

Автор: Илья Кувшинов

27 января 2025

Главная награда досталась фильму «Мастер и Маргарита»

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» назвала лауреатов за 2024 год.

Лучшим игровым фильмом стала МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина, а лучшим сериалом – «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева.

Полный список лауреатов
• Лучший игровой фильм – МАСТЕР И МАРГАРИТА, реж. Михаил Локшин
• Лучший сериал – «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев 
• Лучшая главная мужская роль – Александр Робак (ВЕЧНАЯ ЗИМА)
• Лучшая главная женская роль – Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)
• Лучшая мужская роль второго плана – Аугуст Диль (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Лучшая женская роль второго плана – Самал Еслямова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Лучший полнометражный игровой дебют – ПАПА УМЕР В СУББОТУ, реж. Зака Абдрахманова
• Лучший анимационный фильм – «Папины письма», реж. Алексей Евстигнеев
• Лучший короткометражный (игровой фильм) – «Такой именно день», реж. Клавдия Коршунова
• Лучший неигровой фильм – «#подногами», реж. Алексей Федорченко
• Лучшая режиссерская работа – Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)
• Лучший сценарий – Роман Кантор, Михаил Локшин (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Лучшая операторская работа – Алишер Хамидходжаев (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)
• Лучшая работа художника – Денис Лищенко (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Лучшая музыка – Анна Друбич (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Лучший звук – Игорь Гоцманов (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)
• Премия «Голос» (премия кинокритиков до 35 лет) –  ПЕПЕЛ И ДОЛОМИТ, реж. Тома Селиванова
• Событие года – производство и прокат фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА, российский актерский «квартет» АНОРЫ (Юра Борисов, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков, Марк Эйдельштейн)

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «Холоп. Великолепный век» опередил «Василия»
Подробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
Касса России: «Финист. Первый богатырь» продолжает лидировать
Подробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» провела финальный питчинг
Подробнее
Касса четверга: турецкий ремейк «Холопа» стал лидером проката
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Холоп» обошел «Василия»
Подробнее
Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»
Подробнее
Из сказки – в реальность: итоги «новогодней битвы 2025»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 января
Подробнее
Объявлена программа 75-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 января 2025 года
Подробнее
«Домовенок Кузя» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
В Москве прошла премьера байопика «Моди: Три дня на крыльях безумия»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Подслушано в Рыбинске»
Подробнее
На телеканале 2х2 покажут более 180 фильмов из коллекции Госфильмофонда РФ
Подробнее
Создатели «Бруталиста» рассказали об использовании ИИ в картине
Подробнее
Три российских фильма получили награды на кинофестивале в Дакке
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2025» открыл регистрацию
Подробнее
Завершена шестая волна процедуры отбора на участие в программе «Автор»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 января 2025 года
Подробнее

Новости по теме

Российские кинокритики раздали «Белых слонов»
Подробнее
Российские кинокритики раздали «Белых слонов»
Подробнее
Российские критики раздали «Белых слонов»
Подробнее
Российские кинокритики раздали «Белых слонов»
Подробнее
Российские критики назвали лучшие фильмы года
Подробнее