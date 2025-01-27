Премия «Белый слон» назвала победителей

Главная награда досталась фильму «Мастер и Маргарита»

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» назвала лауреатов за 2024 год.

Лучшим игровым фильмом стала МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина, а лучшим сериалом – «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева.

Полный список лауреатов

• Лучший игровой фильм – МАСТЕР И МАРГАРИТА, реж. Михаил Локшин

• Лучший сериал – «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев

• Лучшая главная мужская роль – Александр Робак (ВЕЧНАЯ ЗИМА)

• Лучшая главная женская роль – Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)

• Лучшая мужская роль второго плана – Аугуст Диль (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Лучшая женская роль второго плана – Самал Еслямова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

• Лучший полнометражный игровой дебют – ПАПА УМЕР В СУББОТУ, реж. Зака Абдрахманова

• Лучший анимационный фильм – «Папины письма», реж. Алексей Евстигнеев

• Лучший короткометражный (игровой фильм) – «Такой именно день», реж. Клавдия Коршунова

• Лучший неигровой фильм – «#подногами», реж. Алексей Федорченко

• Лучшая режиссерская работа – Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

• Лучший сценарий – Роман Кантор, Михаил Локшин (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Лучшая операторская работа – Алишер Хамидходжаев (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

• Лучшая работа художника – Денис Лищенко (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Лучшая музыка – Анна Друбич (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Лучший звук – Игорь Гоцманов (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

• Премия «Голос» (премия кинокритиков до 35 лет) – ПЕПЕЛ И ДОЛОМИТ, реж. Тома Селиванова

• Событие года – производство и прокат фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА, российский актерский «квартет» АНОРЫ (Юра Борисов, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков, Марк Эйдельштейн)

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА