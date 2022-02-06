Российские кинокритики раздали «Белых слонов»

Триумфаторами премии стали фильмы «Капитан Волконогов бежал» и «Разжимая кулаки»

Российская гильдия киноведов и кинокритиков провела 6 февраля церемонию вручения наград «Белый слон», отметив лучшие по мнению профессионального сообщества фильмы 2021 года. Церемония прошла в гибридном формате.

Лучшим фильмом прошедшего года была названа драма Наташи Меркулова и Алексея Чупова КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ. Кроме того, кинокритики отметили фильм за актерские работы. Юра Борисов получил приз как лучший актер, а Наталье Кудряшовой досталась награда за исполнение женской роли второго плана.

Три важные награды достались фильму РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ Киры Коваленко: за лучшую режиссуру, лучший сценарий и исполнительнице главной роли Милане Агузаровой. Павел Деревянко получил премию как исполнитель лучшей мужской роли второго плана в фильме ПОДЕЛЬНИКИ. Две награды ушли картине МЕДЕЯ: за лучшую операторскую работу и лучшую музыку. Лучшим фильмом-дебютом была признана картина ДУНАЙ Любови Мульменко.

Специальный приз за вклад в профессию получила Любовь Аркус, а Алла Гербер удостоилась почетной награды имени бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков России Мирона Черненко «За честь и достоинство».

Полный список лауреатов премии «Белый слон» за 2021 год:

Лучший фильм

КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Лучший режиссер

Кира Коваленко - РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ

Лучшая главная мужская роль

Юра Борисов - КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Лучшая главная женская роль

Милана Агузарова - РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ, реж. Кира Коваленко

Лучшая мужская роль второго плана

Павел Деревянко - ПОДЕЛЬНИКИ, реж. Евгений Григорьев

Лучшая женская роль второго плана

Наталья Кудряшова - КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Лучший сценарий

Кира Коваленко, Антон Яруш, Любовь Мульменко - РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ

Лучшая работа художника

Алексей Максимов - ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ», реж. Алексей Федорченко

Лучшая операторская работа

Александр Ильховский - МЕДЕЯ, реж. Александр Зельдович

Лучшее звуковое решение

Борис Войт - ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, реж. Кирилл Серебренников

Лучшая музыка к фильму

Алексей Ретинский - МЕДЕЯ

Лучший документальный фильм

РАСТОРГУЕВ, реж. Евгения Останина

Лучший анимационный фильм

ЖИЗНЬ-ПАСКУДА, реж. Варвара Яковлева

Лучший полнометражный игровой дебют

ДУНАЙ, реж. Любовь Мульменко

Лучший короткометражный фильм

ПОЧТИ ВЕСНА, реж. Настя Коркия

Лучший сериал

«Пингвины моей мамы», реж. Наталья Мещанинова

Премия «Голос»

ОБХОДНЫЕ ПУТИ, Екатерина Селенкина

Специальный приз за вклад в профессию

Любовь Аркус

Почетная награда имени Мирона Черненко

Алла Гербер

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