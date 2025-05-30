Ролики «Нюрнберга» и «Детей перемен» победили на Golden Trailer Awards

Премия в области маркетинга кинопродукции состоялась в 25-й раз

Стали известны лауреаты 25-й премии в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США.

Телевизионный трейлер военной драмы НЮРНБЕРГ Николая Лебедева для ТНТ4 получил награду в категории «Лучшая зарубежная драма». Помимо этого, канал удостоился двух статуэток в номинациях «Лучший зарубежный ТВ-спот» и «Самый оригинальный ТВ-спот» за ролик “Masterfully Crafted Movies”.

Приза в номинации «Лучший зарубежный тизер» удостоился ролик драмы «Дети перемен» за авторством отечественного трейлер-хауса Trailermakers и онлайн-кинотеатра Start.

Еще одна российская картина – музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА – была отмечена в категории «Лучший зарубежный постер». Над его созданием работало агентство «Хороший Четверг» под руководством арт-директора Кирилла Полякова.

Фото: кадр из сериала «Дети перемен»