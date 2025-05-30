top banner

Ролики «Нюрнберга» и «Детей перемен» победили на Golden Trailer Awards

Автор: Илья Кувшинов

30 мая 2025

Премия в области маркетинга кинопродукции состоялась в 25-й раз

Стали известны лауреаты 25-й премии в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США.

Телевизионный трейлер военной драмы НЮРНБЕРГ Николая Лебедева для ТНТ4 получил награду в категории «Лучшая зарубежная драма». Помимо этого, канал удостоился двух статуэток в номинациях «Лучший зарубежный ТВ-спот» и «Самый оригинальный ТВ-спот» за ролик “Masterfully Crafted Movies”.

Приза в номинации «Лучший зарубежный тизер» удостоился ролик драмы «Дети перемен» за авторством отечественного трейлер-хауса Trailermakers и онлайн-кинотеатра Start.

Еще одна российская картина – музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА – была отмечена в категории «Лучший зарубежный постер». Над его созданием работало агентство «Хороший Четверг» под руководством арт-директора Кирилла Полякова.

Фото: кадр из сериала «Дети перемен»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Стали известны победители 78-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 мая 2025 года
Подробнее
Стали известны лауреаты третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров
Подробнее
В Каннах вручили призы программы «Особый взгляд»
Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил «Соловей против Муромца»
Подробнее
Стали известны исполнители главных ролей в новой экранизации «Гарри Поттера»
Подробнее
«Кракен» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Названы номинанты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink
Подробнее
Art Pictures Distribution подвел итоги кинорынка в Каннах
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Соловей против Муромца» расположился на первой строчке
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 мая – 1 июня
Подробнее
Фестиваль «Новое движение» представил внеконкурсные программы
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нэчжа» опережает «сНежного человека»
Подробнее
Американская касса: заключительная «Миссия невыполнима» уступила «Лило и Стичу»
Подробнее
Международная касса: «Лило и Стич» возглавил прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июня
Подробнее
Стала известна программа фестиваля «Медвежонок»
Подробнее
В Москве состоялась торжественная церемония вручения премии Гильдии кастинг-директоров России
Подробнее
Фестиваль кубинского кино пройдет сразу в трех городах России
Подробнее

Новости по теме

Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Объявлены победители Gotham Awards 2024
Подробнее
Премия «Диалоги в кино 2024» назвала лауреатов
Подробнее
Названы лауреаты индустриальной премии «МедиаБренд»
Подробнее
Объявлены претенденты на премию «Эмми-2024»
Подробнее