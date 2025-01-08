Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию

Церемония вручения состоится 8 февраля

Стали известны претенденты на 77-ю премию Гильдии режиссеров США (DGA).

Победители будут объявлены на тожественной церемонии вручения 8 февраля.

Лучшая режиссерская работа в полнометражном кино

• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Шон Бэйкер (АНОРА)

• Эдвард Бергер (КОНКЛАВ)

• Брэйди Корбет (БРУТАЛИСТ)

• Джеймс Мэнголд (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)

Лучший полнометражный дебют

• Паял Кападия (ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ)

• Меган Парк (МОЯ СТАРАЯ ЗАДНИЦА)

• РаМелл Росс (МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»)

• Хальвдан Ульман Тёндель (АРМАН)

• Шон Ван (ДИДИ)

Фото: кадр со съемок фильма БРУТАЛИСТ