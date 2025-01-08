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Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию

Автор: Илья Кувшинов

8 января 2025

Церемония вручения состоится 8 февраля

Стали известны претенденты на 77-ю премию Гильдии режиссеров США (DGA).

Победители будут объявлены на тожественной церемонии вручения 8 февраля.

Лучшая режиссерская работа в полнометражном кино
• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Шон Бэйкер (АНОРА)
• Эдвард Бергер (КОНКЛАВ)
• Брэйди Корбет (БРУТАЛИСТ)
• Джеймс Мэнголд (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)

Лучший полнометражный дебют
• Паял Кападия (ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ)
• Меган Парк (МОЯ СТАРАЯ ЗАДНИЦА)
• РаМелл Росс (МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»)
• Хальвдан Ульман Тёндель (АРМАН)
• Шон Ван (ДИДИ)

Фото: кадр со съемок фильма БРУТАЛИСТ

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