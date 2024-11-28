Премия «Диалоги в кино 2024» назвала лауреатов

Приз за лучшие диалоги в полном метре получили Михаил Местецкий и Алексей Смирнов за «Год рождения»

Названы победители премии «Диалоги в кино» за 2024 год, созданной продюсером Александром Акоповым и сценаристом Александром Цыпкиным.

Автором лучших диалогов в полнометражном фильме жюри признало Михаила Местецкого и Алексей Смирнова (ГОД РОЖДЕНИЯ), а за лучшие диалоги в сериале был отмечен Алим Бесчоков («Ира»). Награду «Диалог с самим собой» получили Андрей Золотарев, Олег Маловичко, Игорь Волошин и Ксения Мирошник (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА). Автором лучших комедийных диалогов был признана Любовь Мульменко (ФРАУ), а лучших драматических диалогов Алексей Герман и Елена Киселёва (ВОЗДУХ).

Полный список лауреатов

Диалог с самим собой – Андрей Золотарев, Олег Маловичко, Игорь Волошин, Ксения Мирошник (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)

Лучшие диалоги в полнометражном фильме – Михаил Местецкий, Алексей Смирнов (ГОД РОЖДЕНИЯ)

Лучшие диалоги в сериале – Алим Бесчоков («Ира»)

Лучший комедийный диалог – Любовь Мульменко (ФРАУ)

Лучший драматический диалог – Алексей Герман, Елена Киселёва (ВОЗДУХ)

Лучшие диалоги в короткометражном фильме – Мария Меленевская и Тимур Эзугбая («Разъезд»)

Лучшие диалоги в адаптированном фильме или сериале – Александр Велединский (на основе романа Сергея Шаргунова) (1993)

Лучшие диалоги в адаптированном сериале – Андрей Золотарев, Жора Крыжовников, Роберт Гараев («Слово пацана: кровь на асфальте»)

Диалог классика: Александр Бородянский

Лучший сценарный дебют – Семаненков («Закрытое общество», это пока нереализованный, но уже написанный сценарий)

Лучшая сцена. Зрительское голосование в VK – Александр Носков, Александр Маркин («Волшебный участок»)

Спецприз от Independent Media – Александр Талал, Татьяна Салахиева-Талал («За право говорить честно» — «Обоюдное согласие»)

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