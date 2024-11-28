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Премия «Диалоги в кино 2024» назвала лауреатов

Автор: БК

28 ноября 2024

Приз за лучшие диалоги в полном метре получили Михаил Местецкий и Алексей Смирнов за «Год рождения»

Названы победители премии «Диалоги в кино» за 2024 год, созданной продюсером Александром Акоповым и сценаристом Александром Цыпкиным.

Автором лучших диалогов в полнометражном фильме жюри признало Михаила Местецкого и Алексей Смирнова (ГОД РОЖДЕНИЯ), а за лучшие диалоги в сериале был отмечен Алим Бесчоков («Ира»). Награду «Диалог с самим собой» получили Андрей Золотарев, Олег Маловичко, Игорь Волошин и Ксения Мирошник (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА). Автором лучших комедийных диалогов был признана Любовь Мульменко (ФРАУ), а лучших драматических диалогов Алексей Герман и Елена Киселёва (ВОЗДУХ). 

Полный список лауреатов

  • Диалог с самим собой – Андрей Золотарев, Олег Маловичко, Игорь Волошин, Ксения Мирошник (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)
  • Лучшие диалоги в полнометражном фильме – Михаил Местецкий, Алексей Смирнов (ГОД РОЖДЕНИЯ)
  • Лучшие диалоги в сериале – Алим Бесчоков («Ира»)
  • Лучший комедийный диалог – Любовь Мульменко (ФРАУ)
  • Лучший драматический диалог – Алексей Герман, Елена Киселёва (ВОЗДУХ)
  • Лучшие диалоги в короткометражном фильме –  Мария Меленевская и Тимур Эзугбая («Разъезд»)
  • Лучшие диалоги в адаптированном фильме или сериале – Александр Велединский (на основе романа Сергея Шаргунова) (1993)
  • Лучшие диалоги в адаптированном сериале – Андрей Золотарев, Жора Крыжовников, Роберт Гараев («Слово пацана: кровь на асфальте»)
  • Диалог классика: Александр Бородянский
  • Лучший сценарный дебют – Семаненков («Закрытое общество», это пока нереализованный, но уже написанный сценарий)
  • Лучшая сцена. Зрительское голосование в VK – Александр Носков, Александр Маркин  («Волшебный участок»)
  • Спецприз от Independent Media – Александр Талал, Татьяна Салахиева-Талал  («За право говорить честно» — «Обоюдное согласие»)

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