Премия «Диалоги в кино 2024» назвала лауреатов
Приз за лучшие диалоги в полном метре получили Михаил Местецкий и Алексей Смирнов за «Год рождения»
Названы победители премии «Диалоги в кино» за 2024 год, созданной продюсером Александром Акоповым и сценаристом Александром Цыпкиным.
Автором лучших диалогов в полнометражном фильме жюри признало Михаила Местецкого и Алексей Смирнова (ГОД РОЖДЕНИЯ), а за лучшие диалоги в сериале был отмечен Алим Бесчоков («Ира»). Награду «Диалог с самим собой» получили Андрей Золотарев, Олег Маловичко, Игорь Волошин и Ксения Мирошник (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА). Автором лучших комедийных диалогов был признана Любовь Мульменко (ФРАУ), а лучших драматических диалогов Алексей Герман и Елена Киселёва (ВОЗДУХ).
Полный список лауреатов
- Диалог с самим собой – Андрей Золотарев, Олег Маловичко, Игорь Волошин, Ксения Мирошник (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)
- Лучшие диалоги в полнометражном фильме – Михаил Местецкий, Алексей Смирнов (ГОД РОЖДЕНИЯ)
- Лучшие диалоги в сериале – Алим Бесчоков («Ира»)
- Лучший комедийный диалог – Любовь Мульменко (ФРАУ)
- Лучший драматический диалог – Алексей Герман, Елена Киселёва (ВОЗДУХ)
- Лучшие диалоги в короткометражном фильме – Мария Меленевская и Тимур Эзугбая («Разъезд»)
- Лучшие диалоги в адаптированном фильме или сериале – Александр Велединский (на основе романа Сергея Шаргунова) (1993)
- Лучшие диалоги в адаптированном сериале – Андрей Золотарев, Жора Крыжовников, Роберт Гараев («Слово пацана: кровь на асфальте»)
- Диалог классика: Александр Бородянский
- Лучший сценарный дебют – Семаненков («Закрытое общество», это пока нереализованный, но уже написанный сценарий)
- Лучшая сцена. Зрительское голосование в VK – Александр Носков, Александр Маркин («Волшебный участок»)
- Спецприз от Independent Media – Александр Талал, Татьяна Салахиева-Талал («За право говорить честно» — «Обоюдное согласие»)
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