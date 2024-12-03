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Объявлены победители Gotham Awards 2024

Автор: Никита Никитин

3 декабря 2024

«Анора» Шона Бейкера осталась без наград

Стали известны победители Gotham Awards 2024. Лучшим фильмом года был признан ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК Аарона Шимберга. Призы за актерские работы отошли картине СИНГ СИНГ, их получили Колман Доминго (главная роль) и Кларенс Маклин (второстепенная роль). 

Картина Шона Бейкера АНОРА была номинирована в четырех номинациях, но осталась без наград, включая номинацию Юре Борисову за роль второго плана. 

С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.

Лучший фильм
ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК

Лучшая главная роль
Колман Доминго – СИНГ СИНГ

Лучшая роль второго плана
Кларенс Маклин – СИНГ СИНГ

Лучший режиссер
РаМелл Росс – МАЛЬЧИШКИ ИЗ НИКЕЛЯ  

Лучший зарубежный фильм
ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ

Лучший документальный фильм
НЕТ ДРУГОЙ ЗЕМЛИ

Лучший сценарий
ЕГО ТРИ ДОЧЕРИ – Азазель Джейкобс

Лучший режиссерский дебют
НАРОДНЫЙ ДЖОКЕР – Вера Дрю

Лучшая прорывная роль
Брэндон Уилсон – МАЛЬЧИШКИ ИЗ НИКЕЛЯ 

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Фото: кадр из фильма ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК

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